В Липецке УК регулируют теплосети после подачи «Квадрой» тепла в более чем 2800 домов

Отвечающие за следующий этап вхождения в отопительный сезон управляющие и ресурсоснабжающие организации начинают производить наладку гидравлического режима. Настройка распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения с их переводом на зимний режим осуществляется работниками УК и ТСЖ и энергетиками путем установления необходимых параметров теплоносителя у потребителей, а также с помощью равномерного прогревания стояков и радиаторов в квартирах и т. д.