В Липецке УК регулируют теплосети после подачи «Квадрой» тепла в более чем 2800 домов

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Отвечающие за следующий этап вхождения в отопительный сезон управляющие и ресурсоснабжающие организации начинают производить наладку гидравлического режима. Настройка распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения с их переводом на зимний режим осуществляется работниками УК и ТСЖ и энергетиками путем установления необходимых параметров теплоносителя у потребителей, а также с помощью равномерного прогревания стояков и радиаторов в квартирах и т. д.
Столь сложный технологический процесс, как запуск отопительного сезона, по словам главного инженера Липецкого филиала ПАО «Квадра» Виталия Гордеева, абсолютно неосуществим без наладки гидравлического режима. Например, если не обеспечить необходимую разницу давления, тепло не достигнет верхних этажей. Данная ситуация, которая является достаточно типичной, требует персонального подхода для каждого конкретного случая. Филиал в оперативном режиме взаимодействует с управляющими организациями — таким образом разрешаются все проблемы, возникающие при запуске отопительных систем. Об этом пишет chr.aif.ru.
Со всеми вопросами, касающимися подачи отопления, эксперт рекомендовал обращаться в единую диспетчерскую службу Липецкой области.
Отопительный сезон — 2023/2024, открытый в соответствии с постановлением Евгении Уваркиной — главы липецкой горадминистрации, стартовал 9 октября. Согласно документу, ресурсоснабжающие организации в течение пяти дней должны были переключить свои энергетические объекты на зимний режим. В выходные сотрудники данных организаций производили подключение к теплоснабжению оставшихся квартир, ранее по тем или иным причинам не подключенных в рамках установленного срока.