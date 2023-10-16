В Башкирии школьнику выстрелили в голову из пневматического пистолета

Отмечается, что ребята украли у пневматику у взрослых для стрельбы по мишеням. Пока один их расставлял, другой — заряжал пистолет и случайно начал на курок. Пуля попала мальчику в висок и раздробила его, пуля задела мозг, сообщает Mash Batash.