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В Башкирии школьнику выстрелили в голову из пневматического пистолета

В Башкирии школьнику выстрелили в голову из пневматического пистолета

16 октября 2023, 05:01
Фото: 1MI
Мальчик был срочно госпитализирован.

В Башкирии 10-летний школьник попал в больницу после того, как сверстник якобы выстрелил в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Отмечается, что ребята украли у пневматику у взрослых для стрельбы по мишеням. Пока один их расставлял, другой — заряжал пистолет и случайно начал на курок. Пуля попала мальчику в висок и раздробила его, пуля задела мозг, сообщает Mash Batash.

Так, пострадавшего срочно госпитализировали сначала в Бураевскую ЦРБ, а оттуда отправили в Уфу. Ему была проведена сложная операция. К счастью, жизнь мальчика удалось спасти.

По информации пресс-службы Минздрава РБ, накануне он был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

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