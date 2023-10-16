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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

В Башкирии ожидается потепление

В Башкирии ожидается потепление

16 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI
Синоптики сделали прогноз на начало текущей недели.

В Башкирии синоптики Гидрометцентра сообщили о небольшом потепление в ближайшие три дня.

Так, сегодня, 16 октября, температура воздуха днем составит +11…+16 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный, южный умеренный, однако местами могут быт порывы до сильного.

Завтра, 17 октября, температура воздуха в ночное время опустится до +3…+8 градусов. Днем поднимется до +9…+14 градусов. Осадков также не ожидается.

Однако уже 18 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а днем составит +5…+10 градусов.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы
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