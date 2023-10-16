В Башкирии ожидается потепление

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В Башкирии синоптики Гидрометцентра сообщили о небольшом потепление в ближайшие три дня.
Так, сегодня, 16 октября, температура воздуха днем составит +11…+16 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный, южный умеренный, однако местами могут быт порывы до сильного.
Завтра, 17 октября, температура воздуха в ночное время опустится до +3…+8 градусов. Днем поднимется до +9…+14 градусов. Осадков также не ожидается.
Однако уже 18 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а днем составит +5…+10 градусов.