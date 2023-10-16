Стюардессу едва не убили в летевшем из Уфы самолете: подробности

По информации тг-канала, инцидент произошел на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Уфа -Тюмень вечером 14 октября. Отоларинголог Вадим Б., находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт со стюардессой. В ходе конфликта мужчина решил «припугнуть» бортпроводницу имевшимися у него при себе хирургическими инструментами: пинцетами, ножницами и зажимами.