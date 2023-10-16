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Posted 16 октября, 09:12

Published 16 октября, 09:12

Modified 16 октября, 09:36

Updated 16 октября, 09:36

Пьяный хирург-мошенник устроил скандал на борту самолета Уфа — Тюмень

Стюардессу едва не убили в летевшем из Уфы самолете: подробности

16 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI

Пьяный хирург-мошенник устроил скандал на борту самолета Уфа — Тюмень

Мужчина начал угрожать персоналу ножницами и щипцами, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации тг-канала, инцидент произошел на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Уфа -Тюмень вечером 14 октября. Отоларинголог Вадим Б., находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт со стюардессой. В ходе конфликта мужчина решил «припугнуть» бортпроводницу имевшимися у него при себе хирургическими инструментами: пинцетами, ножницами и зажимами.

По прилете мужчина был задержан — над установлением деталей произошедшего работает транспортная полиция. Отмечается, что у медика уже имеется судимость по статье о мошенничестве.

#Происшествия#Аэропорт#Самолеты#Самолет#Скандал#Азамат Нухов
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