Производитель водолазных костюмов «ПТС» остановил работу из-за обвинений Росгвардии

Posted 16 октября, 08:50
Published 16 октября, 08:50
Modified 16 октября, 10:51
Updated 16 октября, 10:51
Следствие утверждает, что в период с 2018 по 2020 год производитель подписал с федеральной службой шесть госконтрактов на сумму 405,04 миллиона рублей и в документах намеренно завысил стоимость водолазных костюмов на 108,6 миллиона. Заказчик приобрел водолазные аппараты АВМ-450. Ранее Росгвардия уже покупала оборудование предприятия «ПТС» и не высказывала претензии. Теперь производство остановилось, так как во время следствия изъяли все конструкторские и технические документы, передает newizv.ru.
Подсудимые не согласились с обвинениями, адвокат Оганяна заявил об отсутствии доказательств того, что руководители предприятия что-то похитили.
По заявлению Росгвардии, обвиняемые направили ведомству коммерческое предложение с завышенными ценами. Однако представитель службы не смог ответить ни на один вопрос защитников и рассказать, какие компании участвовали в конкурсе. По внутренним правилам ведомства, в конкурсе должно быть не меньше пяти участников. Однако такое оборудование в России производило только АО «ПТС», и непонятно, почему тогда в Росгвардии решили, что цена завышена.
Отмечается, что первая экспертиза по делу была проведена почти через год после возбуждения дела — в мае 2022 года. По словам адвокатов, следователи предъявили обвинение на основании недостоверных и неподписанных в компании бланков расходных деклараций.
В ноябре прошлого года прокуратура ЮВАО Москвы по ходатайствам защиты потребовала сделать дополнительную экспертизу. Согласно действующему законодательству, прибыль по гособоронзаказам не может превышать 20%. И как выяснилось, предприятие «ПТС» получало от 15 до 18%.
Это не единственное в стране подобное разбирательство. Государственные заказчики пишут заявление в правоохранительные органы, а там возбуждают уголовное дело по статье о мошенничестве. Столь жесткие и экономически неоправданные действия нередко приводят к банкротству, отметил зампредседателя Комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. В случае с АО «ПТС» это усугубляется еще и тем, что продукция предприятия уникальная.