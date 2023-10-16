Производитель водолазных костюмов «ПТС» остановил работу из-за обвинений Росгвардии

По заявлению Росгвардии, обвиняемые направили ведомству коммерческое предложение с завышенными ценами. Однако представитель службы не смог ответить ни на один вопрос защитников и рассказать, какие компании участвовали в конкурсе. По внутренним правилам ведомства, в конкурсе должно быть не меньше пяти участников. Однако такое оборудование в России производило только АО «ПТС», и непонятно, почему тогда в Росгвардии решили, что цена завышена.