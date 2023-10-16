Продюсер Башкирской домохозяйки прокомментировал её уход из соцсетей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Продюсер блогерши Миляуши Шайхлисламовой, также известной как Башкирская Домохозяйка Реналь Абизгильдин в соцсетях заявил, что женщина навряд ли вернется к своей деятельности. Ранее она подверглась травле в соцсетях из-за своих юмористических скетчей.
— Скорее всего, нет [не вернется], — прокомментировал Абизгильдин.
Также подписчики блогерши выдвинули версию о том, что вся эта история — это попытка привлечь внимание и тем самым повысить охваты в соцсетях. Реналь Абизгильдин, в свою очередь, заявил, что данные предположения безосновательны.
— Очень приятно, что приписывают эту историю мне, что это я придумал, но на самом деле всё серьезно. Все скрины есть, записи разговоров, угрозы тоже записаны. Так случилось. Это невозможно, мне кажется, придумать. Интересно, что такой отклик это вызвало — до сих пор не утихает. Ну имеем что мы? Человека обидели — она пропала, — высказался Абизгильдин.
Напомним, ранее в соцсетях разгорелся крупный скандал — Миляуша обвинила ряд региональных госСМИ в травле. На своей странице в соцсетях она рассказала о том, что после публикации в одном из местных СМИ её стали поступать звонки и сообщения с угрозами. В частности, от женщины требовали, чтобы она убрала из своего ника слово «башкирская». Блогерша отреагировала на угрозы, выпустив эмоциональное видео, в котором заявила, что на время прекратить вести блог.
Как стало известно позднее, госСМИ растиражировали пост журналистки Риты Уметбаевой, которая ранее в своих соцсетях высказалась о контенте Башкирской домохозяйки. Позднее Уметбаева прокомментировала ситуацию, принеся блогерше извинения, при этом подчеркнув, что её публикация вызовет такой резонанс.