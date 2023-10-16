Продюсер Башкирской домохозяйки прокомментировал её уход из соцсетей

Напомним, ранее в соцсетях разгорелся крупный скандал — Миляуша обвинила ряд региональных госСМИ в травле. На своей странице в соцсетях она рассказала о том, что после публикации в одном из местных СМИ её стали поступать звонки и сообщения с угрозами. В частности, от женщины требовали, чтобы она убрала из своего ника слово «башкирская». Блогерша отреагировала на угрозы, выпустив эмоциональное видео, в котором заявила, что на время прекратить вести блог.