На новой купюре в 1000 рублей изображена известная достопримечательность Уфы

Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс. Также на банкноты помещен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информации об оформлении банкноты и признаках ее подлинности. Отмечается, что новые купюры выполнены в прежней цветовой гамме — 1000 рублей в бирюзовом цвете, а 5000 рублей — в красном.