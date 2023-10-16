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Posted 16 октября, 09:40

Published 16 октября, 09:40

Modified 16 октября, 10:11

Updated 16 октября, 10:11

Центробанк показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей

На новой купюре в 1000 рублей изображена известная достопримечательность Уфы

16 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI

Центробанк показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей

Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс. Также на банкноты помещен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информации об оформлении банкноты и признаках ее подлинности. Отмечается, что новые купюры выполнены в прежней цветовой гамме — 1000 рублей в бирюзовом цвете, а 5000 рублей — в красном.

Так, купюра номиналом 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На основном изображении лицевой стороны расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Фото: ЦБ РФ

Новая пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

— Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, — отметили в пресс-службе Центрального банка.
#Общество#Экономика#Деньги#Банк#Банк России#Цб рф#Азамат Нухов#Руководство банка
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