На новой купюре в 1000 рублей изображена известная достопримечательность Уфы

Posted 16 октября, 09:40
Published 16 октября, 09:40
Modified 16 октября, 10:11
Updated 16 октября, 10:11
Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс. Также на банкноты помещен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информации об оформлении банкноты и признаках ее подлинности. Отмечается, что новые купюры выполнены в прежней цветовой гамме — 1000 рублей в бирюзовом цвете, а 5000 рублей — в красном.
Так, купюра номиналом 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На основном изображении лицевой стороны расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Новая пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
— Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, — отметили в пресс-службе Центрального банка.