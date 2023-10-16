Испытания не теплосетях, новый дизайн банкнот и драма Башкирской домохозяйки

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 17:08
Сегодня, 16 октября, в ходе оперативного совещания в ЦУРе РБ чиновники объяснили причину, по которой не во все дома поступило тепло. Как сообщил и. о. министра ЖКХ Игорь Палтусов, пробок теплоноситель не циркулирует должным образом из-за воздушных. Позднее в мэрии Уфы также сообщили, что в городе пройдут испытания не теплосетях. С 16 по 27 октября МУП УИС проведет обязательные испытания тепловых сетей методом «температурной волны».
Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс. Также на банкноты помещен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информации об оформлении банкноты и признаках ее подлинности. Примечательно, что на одной из купюр изображена известная достопримечательность Уфы — Музей археологии и этнографии.
В Башкирии 10-летний школьник попал в больницу после того, как сверстник якобы выстрелил в него из пневматического пистолета. Предположительно, ребята украли пистолет у взрослых, собираясь пострелять по мишеням, однако по случайности один из них выстрелил в мальчика. По данным тг-канала Mash Batash, пуля задела его мозг.
Фигуристка София Качушкина едва не отрезало палец лезвием конька во время исполнения произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе. Инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов — спортсмены двигались близко друг к другу и София упала. В результате рука девушки оказалась под коньками партнера.
На прошлой неделе в социальных сетях разразился скандал между блогершей Миляушой Шайхлисламовой («Башкирская домохозяйка») и журналисткой Ритой Уметбаевой. Последняя в соцсетях поделилась своим мнением о контенте Шайхлисламовой. В частности, журналистка выразила негодование, что Миляуша в своих роликах «кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше». После этого блогерше стали поступать гневные сообщения и звонки с угрозами. Позднее она записала эмоциональное видеобращение к фанатам, заявив, что возьмет перерыв от соцсетей. Сегодня ситуацию с уходом Шайхлисламовой с медиаплощадок прокомментировал её продюсер, а Mkset решил выяснить, что о конфликте думают пользователи соцсетей.