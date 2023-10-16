Испытания не теплосетях, новый дизайн банкнот и драма Башкирской домохозяйки

На прошлой неделе в социальных сетях разразился скандал между блогершей Миляушой Шайхлисламовой («Башкирская домохозяйка») и журналисткой Ритой Уметбаевой. Последняя в соцсетях поделилась своим мнением о контенте Шайхлисламовой. В частности, журналистка выразила негодование, что Миляуша в своих роликах «кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше». После этого блогерше стали поступать гневные сообщения и звонки с угрозами. Позднее она записала эмоциональное видеобращение к фанатам, заявив, что возьмет перерыв от соцсетей. Сегодня ситуацию с уходом Шайхлисламовой с медиаплощадок прокомментировал её продюсер, а Mkset решил выяснить, что о конфликте думают пользователи соцсетей.