Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По словам Эбрахима Азизи, первого заместителя главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике, в этом случае Израиль может столкнуться с открытием новых фронтов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Азизи также считает, что это приведет к неизбежному поражению Израиля и возможной потере им государственности. Он подчеркнул, что фронт сопротивления Палестины не имеет ограничений и Израиль будет атакован, где бы он ни столкнулся с этим фронтом.
Позиция Ирана играет значительную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Хотя Иран заявляет о своей полной поддержке палестинского сопротивления, сам он активно не участвует в конфликте.