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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:39

Иран готов открыть новые фронты в случае наземной операции Израиля в секторе Газа

Иран готов открыть новые фронты в случае наземной операции Израиля в секторе Газа

16 октября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Иран заявил, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, это будет являться красной линией.

По словам Эбрахима Азизи, первого заместителя главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике, в этом случае Израиль может столкнуться с открытием новых фронтов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Азизи также считает, что это приведет к неизбежному поражению Израиля и возможной потере им государственности. Он подчеркнул, что фронт сопротивления Палестины не имеет ограничений и Израиль будет атакован, где бы он ни столкнулся с этим фронтом.

Позиция Ирана играет значительную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Хотя Иран заявляет о своей полной поддержке палестинского сопротивления, сам он активно не участвует в конфликте.

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