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Фигуристке Софии Качушкиной едва не отрезало палец лезвием конька на турнире в Уфе

Фигуристке Софии Качушкиной едва не отрезало палец лезвием конька на турнире в Уфе

16 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Все произошло во время произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе.

Фигуристка София Качушкина едва не отрезало палец лезвием конька во время исполнения произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», спортсменка выступала на льду вместе со своим партнером Марком Волковым. Сам инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов — спортсмены двигались близко друг к другу и София упала.

В результате рука девушки оказалась под коньками партнера. К счастью, травму удалось избежать — Марк Волков во время сориентировался и успел перепрыгнуть партнершу.

Пара заняла пятое место на турнире.

Напомним, что ранее на уфимском льду во время проката показательной программы упала и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

#Общество#Спорт#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новости спорта#Спортсмены
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