Фигуристке Софии Качушкиной едва не отрезало палец лезвием конька на турнире в Уфе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Фигуристка София Качушкина едва не отрезало палец лезвием конька во время исполнения произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе.
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», спортсменка выступала на льду вместе со своим партнером Марком Волковым. Сам инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов — спортсмены двигались близко друг к другу и София упала.
В результате рука девушки оказалась под коньками партнера. К счастью, травму удалось избежать — Марк Волков во время сориентировался и успел перепрыгнуть партнершу.
Пара заняла пятое место на турнире.
Напомним, что ранее на уфимском льду во время проката показательной программы упала и олимпийская чемпионка Алина Загитова.