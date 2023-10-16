mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Дожди и похолодание до -2: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Уфе

Дожди и похолодание до -2: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Уфе

16 октября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Пришедшая в начале недели солнечная погода вскоре сменится дождями и осенними морозами, сообщает сервис Гисметео.

Так, по данным сервиса Гисметео, теплая и солнечная погода ожидается в Уфе с понедельника по вторник, 16–17 октября. К примеру, завтра температура воздуха днем составит в среднем до +14 градусов Цельсия. Однако уже в среду, синоптики прогнозируют похолодание.

Температура воздуха днем 18 октября в Уфе составит +7 градусов, ночью до +4. Примерно те же температуры прогнозируются в четверг, 19 октября. В оба дня ожидается облачная погода без осадков. В пятницу, 20 октября, ожидается пасмурная погода с небольшими дождями.

Фото: gismeteo.ru

В выходные ожидается похолодание до +2 градусов. Так, в субботу, 21 октября, температура воздуха днем составит до +6 градусов, ночью похолодает до -4. Еще более прохладным обещает выдаться воскресенье: днем +4 градуса, ночью до +2.

Стабильно пасмурную погоду прогнозируют синоптики в начале следующей недели. Температура воздуха днем с понедельника по среду, с 23 по 25 октября, составит +6, +7 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

#Уфа#Погода#Дождь#Новости Уфы#Азамат Нухов#Похолодание#Дожди и грозы#Погода в Уфе#Осень#Холодная погода
Подпишитесь
«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки
Сегодня, 12:34
Фигуристке Софии Качушкиной едва не отрезало палец лезвием конька на турнире в Уфе
Сегодня, 06:49
В Башкирии школьнику выстрелили в голову из пневматического пистолета
Сегодня, 05:01
Росприроднадзор Башкирии потребовал с «Водоканала» 4,9 млн рублей за вред реке Белой
Сегодня, 04:46
В Башкирии ожидается потепление
Сегодня, 03:29
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37