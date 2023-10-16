Дожди и похолодание до -2: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Уфе

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Так, по данным сервиса Гисметео, теплая и солнечная погода ожидается в Уфе с понедельника по вторник, 16–17 октября. К примеру, завтра температура воздуха днем составит в среднем до +14 градусов Цельсия. Однако уже в среду, синоптики прогнозируют похолодание.
Температура воздуха днем 18 октября в Уфе составит +7 градусов, ночью до +4. Примерно те же температуры прогнозируются в четверг, 19 октября. В оба дня ожидается облачная погода без осадков. В пятницу, 20 октября, ожидается пасмурная погода с небольшими дождями.
В выходные ожидается похолодание до +2 градусов. Так, в субботу, 21 октября, температура воздуха днем составит до +6 градусов, ночью похолодает до -4. Еще более прохладным обещает выдаться воскресенье: днем +4 градуса, ночью до +2.
Стабильно пасмурную погоду прогнозируют синоптики в начале следующей недели. Температура воздуха днем с понедельника по среду, с 23 по 25 октября, составит +6, +7 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.