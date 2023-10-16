Дожди и похолодание до -2: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Уфе

Так, по данным сервиса Гисметео, теплая и солнечная погода ожидается в Уфе с понедельника по вторник, 16–17 октября. К примеру, завтра температура воздуха днем составит в среднем до +14 градусов Цельсия. Однако уже в среду, синоптики прогнозируют похолодание.