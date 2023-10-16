Диагностика родинок через приложение — современное предупреждение кожных проблем

Несмотря на то, что регулярное обследование и своевременное посещение врачей уменьшают риски развития различных заболеваний, многие люди, зная это, все равно до последнего откладывают визит к специалисту. Данная проблема и подтолкнула ученых из Нижнего Новгорода создать приложение «Про родинки», с помощью которого любой человек при самом маленьком подозрении может самостоятельно просканировать образования на коже и получить рекомендации нейросети, а при необходимости — заключение эксперта.