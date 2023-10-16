Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября

Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…