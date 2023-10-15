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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Уфе выявлено заболевание гепатитом

Уфимцев потревожило сообщение об опасном заболевании

15 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Уфе выявлено заболевание гепатитом

Без паники — ситуация под контролем

У одного из учеников школы №18 выявлен гепатит А. Но для паники поводов нет.

Как сообщил «Ъ-Уфа», башкирское управление Роспотребнадзора принимает комплекс мер из-за выявленного заболевания. Как оказалось, гепатит А определён у ребёнка, обучающегося в школе №18 (микрорайон Белореченский).

Вирусное заболевание печени гепатит А может протекать как в лёгкой, так и тяжёлой форме. В большинстве случаев оно заканчивается излечением и появлением у переболевшего пожизненного иммунитета. Основная причина — плохие санитарно-гигиенические условия.

Сейчас специалисты надзорного органа проверяют тех, кто контактировал с учеником. Например, проводятся обследования и медицинские наблюдения.

В ответ на наш запрос в Роспотребнадзоре заявили, что неправильно говорить, будто гепатит А выявлен в школе. Речь идёт об одном ученике, который обучается в этом заведении. По словам представителя пресс-службы, ситуация абсолютно штатная, находится под контролем.

#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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