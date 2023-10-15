Уфимцев потревожило сообщение об опасном заболевании

В ответ на наш запрос в Роспотребнадзоре заявили, что неправильно говорить, будто гепатит А выявлен в школе. Речь идёт об одном ученике, который обучается в этом заведении. По словам представителя пресс-службы, ситуация абсолютно штатная, находится под контролем.