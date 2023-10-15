Уфимцев потревожило сообщение об опасном заболевании

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
У одного из учеников школы №18 выявлен гепатит А. Но для паники поводов нет.
Как сообщил «Ъ-Уфа», башкирское управление Роспотребнадзора принимает комплекс мер из-за выявленного заболевания. Как оказалось, гепатит А определён у ребёнка, обучающегося в школе №18 (микрорайон Белореченский).
Вирусное заболевание печени гепатит А может протекать как в лёгкой, так и тяжёлой форме. В большинстве случаев оно заканчивается излечением и появлением у переболевшего пожизненного иммунитета. Основная причина — плохие санитарно-гигиенические условия.
Сейчас специалисты надзорного органа проверяют тех, кто контактировал с учеником. Например, проводятся обследования и медицинские наблюдения.
В ответ на наш запрос в Роспотребнадзоре заявили, что неправильно говорить, будто гепатит А выявлен в школе. Речь идёт об одном ученике, который обучается в этом заведении. По словам представителя пресс-службы, ситуация абсолютно штатная, находится под контролем.