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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Подорожание лекарств, сквер в честь известного тренера и долгая ипотека в Башкирии

Подорожание лекарств, сквер в честь известного тренера и долгая ипотека в Башкирии

15 октября 2023, 16:57
Фото: 1MI
О главных событиях 15 октября в Башкирии — в дайджесте Mkset.

В Башкирии подорожали лекарства. Наибольший рост продемонстрировал анальгин (метамизол натрия) — на 2,2%. Кроме него, больше денег уйдёт на корвалол, поливитамины, обезболивающие, левомеколь и другие препараты. Нимесулид и валидол стали доступнее. Инфляция в России составляет примерно 5,8%.

В Уфе готовится к открытию новый сквер. Его назвали в честь Сергея Михалёва — бывшего тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», приведшего команду к первому чемпионству. В 2008 году «юлаевцы» обыграли в финале ярославский «Локомотив». В 2015 году Михалёв погиб на границе Челябинской области и Башкирии, попав в автокатастрофу. Теперь в сквере в его честь появилась детская площадка, резиновое покрытие, малые архитектурные формы. Когда откроется сквер — неизвестно.

Десять больниц Уфы и Стерлитамака, в том числе республиканские, хотят закупиться инвентарём на 70 млн рублей. Речь идёт о контракте на временное пользование халатами, постельным бельём, бахилами, полотенцами, сорочками и другими мягкими изделиями. Предпочтения отдаются хлопку.

Жители Черниковки бьют тревогу — в недостроенной многоэтажке «тусуются» подростки. Взволнованные горожане опасаются за жизнь и здоровье самих детей, но также находят слова, чтобы поругать их и родителей. По их словам, дети скидывают с верхних этажей кирпичи и строительный мусор, которые могут упасть на прохожих. Вызовы полиции не помогли. История долгостроя тянется много лет — вокруг неё разразился скандал из-за того, что семьи не получили обещанных квартир.

Закредитованность населения республики растёт. Сумма ипотечных кредитов приближается к 500 миллиардам рублей. За год она выросла более, чем на 80 млрд. При этом увеличивается и срок, на который жители Башкирии берут ипотеку — теперь он составляет 24,4 года. Десять лет назад на жильё люди готовы были «впахивать» 14,5 лет.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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