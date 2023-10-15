Подорожание лекарств, сквер в честь известного тренера и долгая ипотека в Башкирии

Жители Черниковки бьют тревогу — в недостроенной многоэтажке «тусуются» подростки. Взволнованные горожане опасаются за жизнь и здоровье самих детей, но также находят слова, чтобы поругать их и родителей. По их словам, дети скидывают с верхних этажей кирпичи и строительный мусор, которые могут упасть на прохожих. Вызовы полиции не помогли. История долгостроя тянется много лет — вокруг неё разразился скандал из-за того, что семьи не получили обещанных квартир.