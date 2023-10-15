Объект повышенной опасности: Уфимцы опасаются за судьбу детей, гуляющих по недострою

По словам местных жителей, каждый день на крыше многоэтажки гуляют подростки (от 11 до 16 лет). По их мнению, такое времяпровождение опасно для детей, потому что недостроенное здание является объектом повышенной опасности. Однако полиция, которая приезжала на вызовы встревоженных уфимцев, не смогла пресечь подобные увеселения. Иногда, рассказывают авторы обращений, в лифтовые шахты и с крыши падают кирпичи и строительный мусор.