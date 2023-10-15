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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 10:05

Жители Уфы пожаловались Хабирову на ситуацию в печальном долгострое

Объект повышенной опасности: Уфимцы опасаются за судьбу детей, гуляющих по недострою

15 октября 2023, 09:46
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Жители Уфы пожаловались Хабирову на ситуацию в печальном долгострое

Подростки в Черниковке рискуют своей жизнью и здоровьем и могут угрожать прохожим.

Жители Уфы обратились с сигналом SOS к Радию Хабирову. Они считают, что недостроенный ЖК «Первомайский» угрожает жизни и здоровью детей.

По словам местных жителей, каждый день на крыше многоэтажки гуляют подростки (от 11 до 16 лет). По их мнению, такое времяпровождение опасно для детей, потому что недостроенное здание является объектом повышенной опасности. Однако полиция, которая приезжала на вызовы встревоженных уфимцев, не смогла пресечь подобные увеселения. Иногда, рассказывают авторы обращений, в лифтовые шахты и с крыши падают кирпичи и строительный мусор.

Фото: Ольга Н. / vk.com

ЖК «Первомайский» должны были сдать ещё в 2018 году, но застройщик был объявлен банкротом. Без квартир остались 132 семьи.

В качестве меры недовольные уфимцы предлагают «наглухо приварить железные двери». До тех пор долгострой будет представлять опасность для детей и прохожих.

В администрации Калининского района передали информацию в Управление гражданской защиты и правоохранительные органы.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Черниковка
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