«Много вопросов»: Детский омбудсмен взяла на контроль дело о драке в башкирской школе

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В дело девочки, пострадавшей из-за школьной драки, вмешалась уполномоченная по правам ребёнка. Об этом Ольга Панчихина рассказала в социальных сетях.
Напомним, в селе Савалеево Кармаскалинского района произошёл конфликт между одноклассниками. Пострадавшей оказалась девочка двенадцати лет.
Ольга Панчихина посетила Кармаскалинский район, совершив визит в скандальную школу. Вместе с чиновниками из министерства образования «детский омбудсмен» поговорила с учителями и руководством школы. Беседу с Панчихиной вынуждены были иметь и в районной администрации.
После инспекции, уполномоченная по правам ребёнка встретилась с самой пострадавшей, а также с мамой и врачами, которые помогают школьнице встать на ноги.
По словам «детского омбудсмена», остаётся много вопросов к педагогам.