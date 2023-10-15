«Много вопросов»: Детский омбудсмен взяла на контроль дело о драке в башкирской школе

Ольга Панчихина посетила Кармаскалинский район, совершив визит в скандальную школу. Вместе с чиновниками из министерства образования «детский омбудсмен» поговорила с учителями и руководством школы. Беседу с Панчихиной вынуждены были иметь и в районной администрации.