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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Уполномоченная по правам ребёнка Башкирии посетила девочку, пострадавшую в драке

«Много вопросов»: Детский омбудсмен взяла на контроль дело о драке в башкирской школе

15 октября 2023, 06:22
Фото: vk.com/id7031337

Уполномоченная по правам ребёнка Башкирии посетила девочку, пострадавшую в драке

С уполномоченной пришлось встретиться чиновникам из районной администрации.

В дело девочки, пострадавшей из-за школьной драки, вмешалась уполномоченная по правам ребёнка. Об этом Ольга Панчихина рассказала в социальных сетях.

Напомним, в селе Савалеево Кармаскалинского района произошёл конфликт между одноклассниками. Пострадавшей оказалась девочка двенадцати лет.

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Ольга Панчихина посетила Кармаскалинский район, совершив визит в скандальную школу. Вместе с чиновниками из министерства образования «детский омбудсмен» поговорила с учителями и руководством школы. Беседу с Панчихиной вынуждены были иметь и в районной администрации.

После инспекции, уполномоченная по правам ребёнка встретилась с самой пострадавшей, а также с мамой и врачами, которые помогают школьнице встать на ноги.

По словам «детского омбудсмена», остаётся много вопросов к педагогам.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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