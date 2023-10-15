Ипотечная кабала: в Башкирии задолженность по ипотеке достигла сотен миллиардов

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Башкирии задолженность по ипотеке подбирается к полу-триллиона рублей. За год она выросла на 34%.
С июля по август совокупный долг населения перед банками на 23 млрд рублей. Сейчас он достиг 477 млрд рублей. В начале года этот показатель едва достигал четырёх сотен миллиардов. Речь идёт об ипотечных кредитах.
По информации ЕИСЖС, в Татарстане люди должны больше — объём задолженности перевалил за 500 млрд. А в соседней Челябинской области за ипотеку должны меньше, чем в Башкирии по итогам января 2023 год — 303 млрд рублей.
Доля просроченных платежей остаётся стабильно низкой. С 1 декабря прошлого года она снизилась на 0,1% и остаётся на уровне 0,3% девять месяцев. В среднем по стране просрочка занимает большую долю — 0,4%. Среди федеральных округов хуже всех дела обстоят на Северном Кавказе — объём просрочки составляет 0,7% от всей массы кредитов. Например, в Ингушетии доля просроченных платежей — 1,9%.
Срок кредита вырос на 2,4 года — теперь жители Башкирии берут ипотеку в среднем на 24,4 года. Для сравнения, 10 лет назад этот срок составлял всего 14,5 лет.