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За год задолженность по ипотеке в Башкирии выросла на треть

Ипотечная кабала: в Башкирии задолженность по ипотеке достигла сотен миллиардов

15 октября 2023, 07:47
Фото: 1MI

За год задолженность по ипотеке в Башкирии выросла на треть

С 2013 года средний срок ипотеки вырос почти на 10 лет.

В Башкирии задолженность по ипотеке подбирается к полу-триллиона рублей. За год она выросла на 34%.

С июля по август совокупный долг населения перед банками на 23 млрд рублей. Сейчас он достиг 477 млрд рублей. В начале года этот показатель едва достигал четырёх сотен миллиардов. Речь идёт об ипотечных кредитах.

По информации ЕИСЖС, в Татарстане люди должны больше — объём задолженности перевалил за 500 млрд. А в соседней Челябинской области за ипотеку должны меньше, чем в Башкирии по итогам января 2023 год — 303 млрд рублей.

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Доля просроченных платежей остаётся стабильно низкой. С 1 декабря прошлого года она снизилась на 0,1% и остаётся на уровне 0,3% девять месяцев. В среднем по стране просрочка занимает большую долю — 0,4%. Среди федеральных округов хуже всех дела обстоят на Северном Кавказе — объём просрочки составляет 0,7% от всей массы кредитов. Например, в Ингушетии доля просроченных платежей — 1,9%.

Срок кредита вырос на 2,4 года — теперь жители Башкирии берут ипотеку в среднем на 24,4 года. Для сравнения, 10 лет назад этот срок составлял всего 14,5 лет.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Ипотека#Идэль Гумеров
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