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Для больниц в Башкирии закупят инвентарь на десятки миллионов

Бахилы, пижамы и махровые полотенца: больницы Башкирии закупаются на 70 млн рублей

15 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI

Для больниц в Башкирии закупят инвентарь на десятки миллионов

Среди заказчиков — лечебные учреждения Уфы и Стерлитамака.

Десять больниц Башкирии хотят закупиться мягким инвентарём на 70,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В числе заказчиков — Республиканский перинатальный центр, детская клиническая больница, инфекционная больница, уфимская детская клиническая больница, стерлитамакская детская клиническая больница и другие. Им предоставят во временное пользование «надлежащим образом обработанный мягкий материал».

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Первую группу изделий составляют постельное бельё, хирургическое бельё, пелёнки, мешки для белья. Во вторую группу вошли подушки, одеяла, сорочки, халаты, пижамы, бушлаты, бахилы и другие. В описании объекта закупки расписаны требования и характеристики инвентаря, предоставляемого во временное пользование.

Так, пододеяльники должны быть выполнены из сатина или бязи, белого цвета. А тёмные полотенца — из махровой ткани. Халаты предполагаются трёх видов — женские тёплый и лёгкий, а также хирургический. Цветное детское одеяло должно быть 140 см длиной и 100 см шириной.

Общая сумма контракта не может превышать 70,97 млн рублей.

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#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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