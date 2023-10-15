Бахилы, пижамы и махровые полотенца: больницы Башкирии закупаются на 70 млн рублей

Так, пододеяльники должны быть выполнены из сатина или бязи, белого цвета. А тёмные полотенца — из махровой ткани. Халаты предполагаются трёх видов — женские тёплый и лёгкий, а также хирургический. Цветное детское одеяло должно быть 140 см длиной и 100 см шириной.