Бахилы, пижамы и махровые полотенца: больницы Башкирии закупаются на 70 млн рублей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Десять больниц Башкирии хотят закупиться мягким инвентарём на 70,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В числе заказчиков — Республиканский перинатальный центр, детская клиническая больница, инфекционная больница, уфимская детская клиническая больница, стерлитамакская детская клиническая больница и другие. Им предоставят во временное пользование «надлежащим образом обработанный мягкий материал».
Первую группу изделий составляют постельное бельё, хирургическое бельё, пелёнки, мешки для белья. Во вторую группу вошли подушки, одеяла, сорочки, халаты, пижамы, бушлаты, бахилы и другие. В описании объекта закупки расписаны требования и характеристики инвентаря, предоставляемого во временное пользование.
Так, пододеяльники должны быть выполнены из сатина или бязи, белого цвета. А тёмные полотенца — из махровой ткани. Халаты предполагаются трёх видов — женские тёплый и лёгкий, а также хирургический. Цветное детское одеяло должно быть 140 см длиной и 100 см шириной.
Общая сумма контракта не может превышать 70,97 млн рублей.