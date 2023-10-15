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Жители Башкирии останутся без новой системы водоснабжения

Антимонопольная служба сорвала контракт на сотни миллионов в Башкирии

15 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI

Жители Башкирии останутся без новой системы водоснабжения

Одна из фирм подала жалобу, которую отклонили. Но органы нашли нарушения в деятельности другой компании.

В Кигинском районе Башкортостана должны были заменить систему водоснабжения за 256,9 млн рублей. Но в дело вмешалась антимонопольная служба.

Подрядчик должен был провести пусконаладочные работы, поставить оборудование для строительства новой схемы водоснабжения в селе Верхние Киги. Для этого необходимо было обустроить наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения теплоснабжения.

Но один из участников тендера ООО «Атлант» обратился в органы. Но Управление Федеральной антимонопольной службы отклонило претензии «Атланта». Однако провело внеплановую проверку и выявило нарушения в госзакупках.

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Оказалось, что другая фирма — ООО «Нефтехимполимер» — является микропредприятием согласно перечню субъектов малого и среднего бизнеса. Но исполнение нового контракта на сумму в 120 млн рублей повлекло бы за собой отмену статуса «микропредприятия». А бухгалтерская отчётность указывает на то, что «Нефтехимполимер» не имел опыта таких крупных сделок.

Кроме того, надзорное ведомство выявило недостоверную информацию — оказалось, что фирма рассказала о контракте с администрацией города в Удмуртии. Но в администрации города Можги, о которой идёт речь, ничего не смогли рассказать о «Нефтехимполимере».

В итоге антимонопольная служба решила, что в действиях победившей компании усматриваются признаки недобросовестной конкуренции. А заказчик — Управление жилищно-коммунального комплекса — обязан провести новый конкурс. Жителям Кигинского района придётся потерпеть.

#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кигинский район
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