Антимонопольная служба сорвала контракт на сотни миллионов в Башкирии

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:59
В Кигинском районе Башкортостана должны были заменить систему водоснабжения за 256,9 млн рублей. Но в дело вмешалась антимонопольная служба.
Подрядчик должен был провести пусконаладочные работы, поставить оборудование для строительства новой схемы водоснабжения в селе Верхние Киги. Для этого необходимо было обустроить наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения теплоснабжения.
Но один из участников тендера ООО «Атлант» обратился в органы. Но Управление Федеральной антимонопольной службы отклонило претензии «Атланта». Однако провело внеплановую проверку и выявило нарушения в госзакупках.
Оказалось, что другая фирма — ООО «Нефтехимполимер» — является микропредприятием согласно перечню субъектов малого и среднего бизнеса. Но исполнение нового контракта на сумму в 120 млн рублей повлекло бы за собой отмену статуса «микропредприятия». А бухгалтерская отчётность указывает на то, что «Нефтехимполимер» не имел опыта таких крупных сделок.
Кроме того, надзорное ведомство выявило недостоверную информацию — оказалось, что фирма рассказала о контракте с администрацией города в Удмуртии. Но в администрации города Можги, о которой идёт речь, ничего не смогли рассказать о «Нефтехимполимере».
В итоге антимонопольная служба решила, что в действиях победившей компании усматриваются признаки недобросовестной конкуренции. А заказчик — Управление жилищно-коммунального комплекса — обязан провести новый конкурс. Жителям Кигинского района придётся потерпеть.