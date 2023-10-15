Антимонопольная служба сорвала контракт на сотни миллионов в Башкирии

Оказалось, что другая фирма — ООО «Нефтехимполимер» — является микропредприятием согласно перечню субъектов малого и среднего бизнеса. Но исполнение нового контракта на сумму в 120 млн рублей повлекло бы за собой отмену статуса «микропредприятия». А бухгалтерская отчётность указывает на то, что «Нефтехимполимер» не имел опыта таких крупных сделок.