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Posted 14 октября, 06:30

Published 14 октября, 06:30

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

За что экономист Клаудиа Голдин получила Нобелевскую премию

За что экономист Клаудиа Голдин получила Нобелевскую премию

14 октября 2023, 06:30
Фото: Midjourney
В своих работах новый лауреат нобелевской премии доказала, что за последнее столетие уровень образования женщин в большинстве развитых стран мира существенно выше, чем у мужчин.

Американка Клаудиа Голдин стала третьей женщиной в истории, удостоенной Нобелевской Премии по экономике. По словам самой Голдин, соотношение числа мужчин и женщин, обучающихся на степень бакалавра по экономике, уже 20 лет остается неизменным — 3 к 1.

Итак, в чем достижение Клаудии Голдин? Несмотря на модернизацию, экономический рост и рост доли занятых женщин в ХХ веке, очень долго разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался. Отчасти это объясняется тем, что решения об образовании, влияющие на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте. В частности, если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений, тогда развитие будет медленным. Кроме того, в своих работах Голдин показала, что участие женщин на рынке труда не имело тенденции к росту на протяжении 200 лет, а вместо этого образует U-образную кривую.

В течение ХХ века уровень образования женщин постоянно повышался, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас существенно выше, чем у мужчин.

В 2014 году Голдин создала программу бакалавриата «Женщины в экономике», поощряющую изучение экономики в качестве основной специальности большим числом женщин:

— Если бы женщины осознали, что экономическая теория — чрезвычайно широкая и полезная дисциплина, они бы поняли, что могут выбрать экономическую специальность и стать более конкурентоспособными в целом ряде областей.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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