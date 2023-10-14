За что экономист Клаудиа Голдин получила Нобелевскую премию

Итак, в чем достижение Клаудии Голдин? Несмотря на модернизацию, экономический рост и рост доли занятых женщин в ХХ веке, очень долго разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не сокращался. Отчасти это объясняется тем, что решения об образовании, влияющие на возможности карьерного роста, принимаются в относительно молодом возрасте. В частности, если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений, тогда развитие будет медленным. Кроме того, в своих работах Голдин показала, что участие женщин на рынке труда не имело тенденции к росту на протяжении 200 лет, а вместо этого образует U-образную кривую.