В Уфе установили арт-объект для сбора пластика

Кованая рыба расположилась на «Тропе здоровья», которая входит в благоустроенный пешеходный маршрут по набережной реки Белой. Тропа оснащена предметами из природных материалов: деревянных скамеек и скульптур. Арт-объект поспособствует сохранению чистоты не только прибрежной территории реки, но и лесного массива парка. Рыба изготовлена из металлических прутьев и сможет вместить в себя десятки килограммов использованного пластика.