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В Уфе установили арт-объект для сбора пластика

В Уфе установили арт-объект для сбора пластика

14 октября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Арт-объект «Кованая рыбка» для сбора пластиковых бутылок установили в Орджоникидзевском районе Уфы рядом с парком для активного отдыха «Рубикон». Как уточняют в министерстве природопользования и экологии РБ, это позволит достичь показателей эффективности национального проекта «Экология».

Кованая рыба расположилась на «Тропе здоровья», которая входит в благоустроенный пешеходный маршрут по набережной реки Белой. Тропа оснащена предметами из природных материалов: деревянных скамеек и скульптур. Арт-объект поспособствует сохранению чистоты не только прибрежной территории реки, но и лесного массива парка. Рыба изготовлена из металлических прутьев и сможет вместить в себя десятки килограммов использованного пластика.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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