В Самарской области полиция задержала уфимца, подозреваемого в убийстве своего отца

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Накануне в Уфе обнаружили мужчину 1962 года рождения со множественными ножевыми ранениями. По данному факту территориальное подразделение Следкома возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ установили подозреваемого — это был 37-летний сын убитого, который после преступления мог выехать с территории республики. Ориентировка была направлена в другие регионы страны. Вскоре мужчину задержали сотрудники МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, 60-летний уфимец был убит своим сыном в гараже после словесного конфликта, который перерос в драку. Мужчине было нанесено около 15 ударов ножом, от полученных травм он скончался. 37-летний подозреваемый ушел с места преступления, но позже вернулся, когда в гараж зашел его брат. Злоумышленник сделал вид, что впервые видит окровавленного отца, и уехал из города.
Подозреваемый доставлен в Уфу, он сознался в содеянном и рассказал, где спрятал орудие преступления и вещи, в которых он был в момент его совершения. Он заключен под стражу. Полиция продолжает оперативное сопровождение уголовного дела.
Напомним, ранее в Уфе избрали меру пресечения для 22-летнего Сергея П. Молодой человек, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, задушил свою 14-летнюю сестру, после чего спрятал её тело в багажнике машины их матери. Отмечается, что Сергей мог страдать от расстройства психики, а употребление запрещенных веществ, в свою очередь, усугубило его ментальное состояние.