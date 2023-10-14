В Самарской области полиция задержала уфимца, подозреваемого в убийстве своего отца

По предварительным данным, 60-летний уфимец был убит своим сыном в гараже после словесного конфликта, который перерос в драку. Мужчине было нанесено около 15 ударов ножом, от полученных травм он скончался. 37-летний подозреваемый ушел с места преступления, но позже вернулся, когда в гараж зашел его брат. Злоумышленник сделал вид, что впервые видит окровавленного отца, и уехал из города.