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В международном форуме РЭН-2023 приняли участие 5000 делегатов из 84 стран

В международном форуме РЭН-2023 приняли участие 5000 делегатов из 84 стран

14 октября 2023, 12:22
Фото: Стас Владимиров / Росконгресс
13 октября завершил свою работу шестой международный форум «Российская энергетическая неделя». На площадке РЭН собрались иностранные представители, научные деятели, эксперты и руководители крупных энергетических организаций.

Напомним, РЭН-2023 стартовала в Москве 11 октября. Центральная тема форума — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее», сообщают newsnn.ru.

По словам зампредседателя Правительства РФ Александра Новака, РЭН — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Событие привлекло участников, заинтересованных в совместном развитии мировой энергетики и намеренных работать на перспективу.

Более семидесяти мероприятий прошло в рамках форума и молодежного дня РЭН в этом году. На сессиях и дискуссиях выступили более 225 спикеров. Общее количество участников превысило 5000 человек. Это гости из восьмидесяти четырех стран и территорий. Одним из ярких событий форума стал молодежный день. Его посетило более 2000 участников. Об этом рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также отметил, что форум продемонстрировал открытость и готовность к сотрудничеству с Россией других государств. В частности, речь идет о совместной реализации проектов в области энергетики.

«Международная повестка», «Развитие отраслей ТЭК», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Устойчивое развитие и климат» — эти направления составили ядро деловой программы РЭН-2023. Мероприятия проходили в формате переговоров и двусторонних встреч. Также участники обсуждали реалии и перспективы энергетического сектора в ходе деловых завтраков. Самым главным мероприятием стало пленарное заседание с участием главы государства Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани.

Представители более чем 250 энергопредприятий из РФ и из-за рубежа посетили Российскую энергетическую неделю — 2023. Это более 1200 человек. Наиболее многочисленными стали венесуэльская, китайская, иранская, иракская, турецкая, вьетнамская делегации. Достаточно большое количество гостей и участников прибыло также из Саудовской Аравии.

Итогом форума стали 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Договоры были подписаны российскими и зарубежными организациями и госпредприятиями. Информационную поддержку РЭН-2023 оказал медиахолдинг 1MI.

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