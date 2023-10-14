В международном форуме РЭН-2023 приняли участие 5000 делегатов из 84 стран

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Напомним, РЭН-2023 стартовала в Москве 11 октября. Центральная тема форума — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее», сообщают newsnn.ru.
По словам зампредседателя Правительства РФ Александра Новака, РЭН — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Событие привлекло участников, заинтересованных в совместном развитии мировой энергетики и намеренных работать на перспективу.
Более семидесяти мероприятий прошло в рамках форума и молодежного дня РЭН в этом году. На сессиях и дискуссиях выступили более 225 спикеров. Общее количество участников превысило 5000 человек. Это гости из восьмидесяти четырех стран и территорий. Одним из ярких событий форума стал молодежный день. Его посетило более 2000 участников. Об этом рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также отметил, что форум продемонстрировал открытость и готовность к сотрудничеству с Россией других государств. В частности, речь идет о совместной реализации проектов в области энергетики.
«Международная повестка», «Развитие отраслей ТЭК», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Устойчивое развитие и климат» — эти направления составили ядро деловой программы РЭН-2023. Мероприятия проходили в формате переговоров и двусторонних встреч. Также участники обсуждали реалии и перспективы энергетического сектора в ходе деловых завтраков. Самым главным мероприятием стало пленарное заседание с участием главы государства Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани.
Представители более чем 250 энергопредприятий из РФ и из-за рубежа посетили Российскую энергетическую неделю — 2023. Это более 1200 человек. Наиболее многочисленными стали венесуэльская, китайская, иранская, иракская, турецкая, вьетнамская делегации. Достаточно большое количество гостей и участников прибыло также из Саудовской Аравии.
Итогом форума стали 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Договоры были подписаны российскими и зарубежными организациями и госпредприятиями. Информационную поддержку РЭН-2023 оказал медиахолдинг 1MI.