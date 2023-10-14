В международном форуме РЭН-2023 приняли участие 5000 делегатов из 84 стран

Более семидесяти мероприятий прошло в рамках форума и молодежного дня РЭН в этом году. На сессиях и дискуссиях выступили более 225 спикеров. Общее количество участников превысило 5000 человек. Это гости из восьмидесяти четырех стран и территорий. Одним из ярких событий форума стал молодежный день. Его посетило более 2000 участников. Об этом рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также отметил, что форум продемонстрировал открытость и готовность к сотрудничеству с Россией других государств. В частности, речь идет о совместной реализации проектов в области энергетики.