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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Башкирии во время пожара погиб пенсионер

В Башкирии загорелся частный дом, погиб пенсионер

14 октября 2023, 13:37
Фото: МЧС РБ

В Башкирии во время пожара погиб пенсионер

В результате пожара в поселке около Сибая погиб мужчина 1970 года рождения.

Сегодня, 14 октября, на ул. Молодежной в п. Горный (Сибай) произошел пожар, в результате загорелся дом. Сотрудники МЧС России между верандой и входом в дом обнаружили мужчину 1950 года рождения без признаков жизни. Попытки реанимации оказались безуспешны, через несколько минут медики констатировали его смерть.

Горение было потушено на площади 2 кв. метра, распространения не допущено.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, он устанавливает причину пожара.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

— Соблюдайте правила пожарной безопасности. К возникновению пожаров нередко приводят непотушенная сигарета, неисправные электроприборы и топящиеся печи, оставленные без присмотра. Будьте бдительны! — подчеркивают в МЧС Башкирии.

#Происшествия#Андрей Королев
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