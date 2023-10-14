В Башкирии загорелся частный дом, погиб пенсионер

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сегодня, 14 октября, на ул. Молодежной в п. Горный (Сибай) произошел пожар, в результате загорелся дом. Сотрудники МЧС России между верандой и входом в дом обнаружили мужчину 1950 года рождения без признаков жизни. Попытки реанимации оказались безуспешны, через несколько минут медики констатировали его смерть.
Горение было потушено на площади 2 кв. метра, распространения не допущено.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, он устанавливает причину пожара.
— Соблюдайте правила пожарной безопасности. К возникновению пожаров нередко приводят непотушенная сигарета, неисправные электроприборы и топящиеся печи, оставленные без присмотра. Будьте бдительны! — подчеркивают в МЧС Башкирии.