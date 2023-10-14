В Башкирии загорелся частный дом, погиб пенсионер

Сегодня, 14 октября, на ул. Молодежной в п. Горный (Сибай) произошел пожар, в результате загорелся дом. Сотрудники МЧС России между верандой и входом в дом обнаружили мужчину 1950 года рождения без признаков жизни. Попытки реанимации оказались безуспешны, через несколько минут медики констатировали его смерть.