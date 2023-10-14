В Башкирии 165 социальных предприятий получат гранты из республиканского бюджета

— В Башкортостане зарегистрированы 404 социальных предприятия. Радует как значительный рост их количества — на 50% с начала года, так и активность в получении мер государственной поддержки. За три года реализации проекта по поддержке социального бизнеса гранты получили 428 субъектов малого и среднего предпринимательства, общая сумма составила 200,6 млн рублей, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.