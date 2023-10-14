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В Башкирии 165 социальных предприятий получат гранты из республиканского бюджета

В Башкирии 165 социальных предприятий получат гранты из республиканского бюджета

14 октября 2023, 08:42
Фото: Midjourney

В Башкирии 165 социальных предприятий получат гранты из республиканского бюджета

Подведены итоги конкурса на предоставление господдержки социальным предпринимателям, сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Субсидии будут предоставлены 165 социальным предприятиям. Это на 12,2 процента больше, чем в 2022 году. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на эти цели будет направлены 81,8 млн рублей — на 14,6% больше.

— В Башкортостане зарегистрированы 404 социальных предприятия. Радует как значительный рост их количества — на 50% с начала года, так и активность в получении мер государственной поддержки. За три года реализации проекта по поддержке социального бизнеса гранты получили 428 субъектов малого и среднего предпринимательства, общая сумма составила 200,6 млн рублей, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Основная часть средств будет направлена на проекты в образовательной сфере, оказании социально-бытовых и социально-медицинских услуг, оздоровлении, спортивных и туристических мероприятиях для социально уязвимых категорий и их трудоустройстве.

Размер грантов составляет от 300 до 500 тыс. рублей. При этом предприниматели софинансируют от 25 до 78 процентов стоимости проектов.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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