Минстрой Башкирии: средняя цена квадратного метра жилья превысила 100 тысяч рублей

Цена 1 кв. метра жилья по сравнению с третьим кварталом выросла на 1,8% и составляет 101 590 ₽. Минстрой РБ утвердил данный норматив в четвертом квартале соответствующим приказом за подписью главы министерства Владислава Сидоркина.



Добавим, что в Приволжском федеральном округе самая высокая стоимость «квадрата» аналогичным приказом утверждена в Татарстане (130 982 руб.), Башкирия в ПФО занимает третью строчку по этому показателю. Самый низкий норматив — в Оренбургской области (63 620 руб.). Также отметим, что последние несколько периодов подряд норматив в Башкирии увеличивали, при этом за прошлый год он вырос на 29%.