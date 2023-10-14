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Минстрой Башкирии: средняя цена «квадрата» жилья превысила 100 тысяч рублей

Минстрой Башкирии: средняя цена квадратного метра жилья превысила 100 тысяч рублей

14 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI

Минстрой Башкирии: средняя цена «квадрата» жилья превысила 100 тысяч рублей

Минстрой РБ утвердил норматив средней стоимости квадратного метра жилья в Башкирии в четвертом квартале на уровне 101 590 ₽. Об этом сообщается в соответствующем приказе главы министерства Владислава Сидоркина.

Цена 1 кв. метра жилья по сравнению с третьим кварталом выросла на 1,8% и составляет 101 590 ₽. Минстрой РБ утвердил данный норматив в четвертом квартале соответствующим приказом за подписью главы министерства Владислава Сидоркина.

Добавим, что в Приволжском федеральном округе самая высокая стоимость «квадрата» аналогичным приказом утверждена в Татарстане (130 982 руб.), Башкирия в ПФО занимает третью строчку по этому показателю. Самый низкий норматив — в Оренбургской области (63 620 руб.). Также отметим, что последние несколько периодов подряд норматив в Башкирии увеличивали, при этом за прошлый год он вырос на 29%.

В целом по России норматив во втором полугодии 2023 года составляет 93457 руб. (+5,3% к предыдущему периоду).

Напомним, за девять месяцев в республике введено 2,3 млн квадратных метров жилых площадей, таким образом Башкирия входит в топ-10 регионов России по объемам строительства жилья.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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