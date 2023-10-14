Мария Мирова из Башкирии прошла в финал шоу «Голос. Уже не дети»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Накануне на Первом канале прошел полуфинал вокального проекта «Голос. Уже не дети». Уроженка Мелеуза Мария Мирова, которая выступает в команде Полины Гагариной, исполнила песню Леонида Агутина «Музыка», которую исполняла Анжелика Варум.
По итогам выступлений Мария Мирова и Олеся Казаченко, исполнившая композицию Лары Фабиан «Je t’aime», были выбраны Полиной Гагариной для участия в финальном раунде телешоу.
Остальные члены жюри — и Пелагея, и Дима Билан — также отметили выступление Марии.
Напомним, в этом сезоне в проекте выступают участники шоу «Голос. Дети». Мария Мирова из Мелеуза участвовала во втором сезоне проекта в 2015 году и была в команде Димы Билана.