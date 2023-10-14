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Updated Сегодня, 05:19

Певица из Башкирии прошла в финал шоу «Голос. Уже не дети»

Мария Мирова из Башкирии прошла в финал шоу «Голос. Уже не дети»

14 октября 2023, 04:56
Фото: скриншот из видео youtube.com

Певица из Башкирии прошла в финал шоу «Голос. Уже не дети»

Уроженка Мелеуза 17-летняя Мария Мирова прошла в финал шоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале.

Накануне на Первом канале прошел полуфинал вокального проекта «Голос. Уже не дети». Уроженка Мелеуза Мария Мирова, которая выступает в команде Полины Гагариной, исполнила песню Леонида Агутина «Музыка», которую исполняла Анжелика Варум.

По итогам выступлений Мария Мирова и Олеся Казаченко, исполнившая композицию Лары Фабиан «Je t’aime», были выбраны Полиной Гагариной для участия в финальном раунде телешоу.

Остальные члены жюри — и Пелагея, и Дима Билан — также отметили выступление Марии.

Напомним, в этом сезоне в проекте выступают участники шоу «Голос. Дети». Мария Мирова из Мелеуза участвовала во втором сезоне проекта в 2015 году и была в команде Димы Билана.

#Культура#Видео#Новости
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