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Posted 14 октября, 07:59

Published 14 октября, 07:59

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Эксперты: как россиянам пережить пик девальвации рубля

Эксперты: как россиянам пережить пик девальвации рубля

14 октября 2023, 07:59
Фото: Midjourney
Как выжить обычной российской семье в условиях кризиса, когда рубль стремительно обесценивается? Отвечают эксперты.

Во-первых, в кризис поможет трезвый расчет и хладнокровие. Важно грамотно распоряжаться своими финансами, научиться экономить и инвестировать в надежные активы. Причем самые лучшие инвестиции — это собственное здоровье и членов семьи, а также образование детей.

Сколько вкладывать в инвестиции? Разделите свою сумму на три части: часть в рублях (ежедневные траты), вторая часть — в иностранной валюте дружественных стран (дирхам, юань), третью положите на депозит в банк или вложите в инвестиции (для инвестиций откладывайте средства, которые не жалко потерять в случае неверной инвестиции).

Кроме того, чтобы решить, как поступить с личными финансами, прежде всего, необходимо определиться, о каких деньгах идет речь. Если это небольшие суммы денег, необходимые для закрытия кассового разрыва, то их хранят в рублях «под подушкой». Если резервные средства превышают 15-16 тысяч рублей, то это уже накопительный капитал, который следует размещать в тех инструментах, которые будут обгонять инфляцию.

Чтобы подготовиться к пиковой инфляции, необходимо сократить расходы на ненужные вещи и услуги, а также инвестировать в долгосрочные активы (недвижимость или финансовые инструменты, которые могут защитить от инфляции). По мнению аналитиков, выбирать в качестве объекта вложения капитала доллар сегодня вряд ли стоит, поскольку за последние четверть века инвестиции в доллар в России инфляцию не обгоняли.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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