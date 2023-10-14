Эксперты: как россиянам пережить пик девальвации рубля

Posted 14 октября, 07:59
Published 14 октября, 07:59
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Во-первых, в кризис поможет трезвый расчет и хладнокровие. Важно грамотно распоряжаться своими финансами, научиться экономить и инвестировать в надежные активы. Причем самые лучшие инвестиции — это собственное здоровье и членов семьи, а также образование детей.
Сколько вкладывать в инвестиции? Разделите свою сумму на три части: часть в рублях (ежедневные траты), вторая часть — в иностранной валюте дружественных стран (дирхам, юань), третью положите на депозит в банк или вложите в инвестиции (для инвестиций откладывайте средства, которые не жалко потерять в случае неверной инвестиции).
Кроме того, чтобы решить, как поступить с личными финансами, прежде всего, необходимо определиться, о каких деньгах идет речь. Если это небольшие суммы денег, необходимые для закрытия кассового разрыва, то их хранят в рублях «под подушкой». Если резервные средства превышают 15-16 тысяч рублей, то это уже накопительный капитал, который следует размещать в тех инструментах, которые будут обгонять инфляцию.
Чтобы подготовиться к пиковой инфляции, необходимо сократить расходы на ненужные вещи и услуги, а также инвестировать в долгосрочные активы (недвижимость или финансовые инструменты, которые могут защитить от инфляции). По мнению аналитиков, выбирать в качестве объекта вложения капитала доллар сегодня вряд ли стоит, поскольку за последние четверть века инвестиции в доллар в России инфляцию не обгоняли.
Подробнее — в материале «Новых известий».