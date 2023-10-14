Эксперты: как россиянам пережить пик девальвации рубля

Кроме того, чтобы решить, как поступить с личными финансами, прежде всего, необходимо определиться, о каких деньгах идет речь. Если это небольшие суммы денег, необходимые для закрытия кассового разрыва, то их хранят в рублях «под подушкой». Если резервные средства превышают 15-16 тысяч рублей, то это уже накопительный капитал, который следует размещать в тех инструментах, которые будут обгонять инфляцию.