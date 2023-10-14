Дорогу от Уфы до Павловки отремонтировали по нацпроекту

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Протяженность дорожного участка — 2 километра. Как подчеркнули в минтрансе Башкирии, дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка — важная региональная транспортная артерия.
— Это направление популярно у туристов. Дорога ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии — Павловскому водохранилищу. Ремонт этой трассы обеспечит безопасность дорожного движения, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
В ходе ремонта подрядчики выполнили фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия, укрепили обочину и нанесли дорожную разметку.
Дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка входит в Уфимскую агломерацию и является частью опорной сети Башкирии. До конца этого года в республике планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 74 километра региональной опорной дорожной сети.
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.