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Дорогу от Уфы до Павловки отремонтировали по нацпроекту

Дорогу от Уфы до Павловки отремонтировали по нацпроекту

14 октября 2023, 05:50
Фото: 1MI
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Башкирии отремонтировали участок трассы Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка.

Протяженность дорожного участка — 2 километра. Как подчеркнули в минтрансе Башкирии, дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка — важная региональная транспортная артерия.

— Это направление популярно у туристов. Дорога ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии — Павловскому водохранилищу. Ремонт этой трассы обеспечит безопасность дорожного движения, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

В ходе ремонта подрядчики выполнили фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия, укрепили обочину и нанесли дорожную разметку.

Дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка входит в Уфимскую агломерацию и является частью опорной сети Башкирии. До конца этого года в республике планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 74 километра региональной опорной дорожной сети.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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