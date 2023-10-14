Дорогу от Уфы до Павловки отремонтировали по нацпроекту

Дорога Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка входит в Уфимскую агломерацию и является частью опорной сети Башкирии. До конца этого года в республике планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 74 километра региональной опорной дорожной сети.