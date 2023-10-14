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Башкирия вошла в топ-10 регионов по объемам строительства жилья

Башкирия вошла в топ-10 регионов по объемам строительства жилья

14 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI

Башкирия вошла в топ-10 регионов по объемам строительства жилья

За девять месяцев в республике введено 2,3 млн квадратных метров жилых площадей, сообщил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

— На выездном заседании Ассоциации застройщиков РБ заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил высокие темпы строительства жилья в Башкортостане и обратил внимание на эффективную работу управленческой команды. На сегодня перед нами стоит задача наращивать количество новых проектов в сфере жилищного строительства и конкурировать не ценой квадратного метра, а качеством продукта. Это положительно повлияет на республику и уровень жизни наших граждан, — подчеркнул Андрей Назаров.

В ходе визита в республику Никита Стасишин ознакомился с перспективными районами застройки столицы — Забелье и Зауфимье. Здесь суммарный объем потенциального жилищного строительства составляет более 30 млн квадратных метров. На территории «Забелье-1» обеспечение системой водоснабжения и водоотведения осуществляется на федеральные средства по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2024 году по этой программе будет выделено еще 750 млн рублей.

В третьем квартале следующего года завершится строительство водовода, работы идут опережающими темпами.

— Созданная инженерная инфраструктура позволит возводить комфортные для жизни микрорайоны быстрее и без дополнительной нагрузки на застройщиков, — подчеркнул Андрей Назаров.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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