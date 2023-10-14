Башкирия вошла в топ-10 регионов по объемам строительства жилья

В ходе визита в республику Никита Стасишин ознакомился с перспективными районами застройки столицы — Забелье и Зауфимье. Здесь суммарный объем потенциального жилищного строительства составляет более 30 млн квадратных метров. На территории «Забелье-1» обеспечение системой водоснабжения и водоотведения осуществляется на федеральные средства по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2024 году по этой программе будет выделено еще 750 млн рублей.