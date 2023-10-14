Башкирия вошла в топ-10 регионов по объемам строительства жилья

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
— На выездном заседании Ассоциации застройщиков РБ заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил высокие темпы строительства жилья в Башкортостане и обратил внимание на эффективную работу управленческой команды. На сегодня перед нами стоит задача наращивать количество новых проектов в сфере жилищного строительства и конкурировать не ценой квадратного метра, а качеством продукта. Это положительно повлияет на республику и уровень жизни наших граждан, — подчеркнул Андрей Назаров.
В ходе визита в республику Никита Стасишин ознакомился с перспективными районами застройки столицы — Забелье и Зауфимье. Здесь суммарный объем потенциального жилищного строительства составляет более 30 млн квадратных метров. На территории «Забелье-1» обеспечение системой водоснабжения и водоотведения осуществляется на федеральные средства по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2024 году по этой программе будет выделено еще 750 млн рублей.
В третьем квартале следующего года завершится строительство водовода, работы идут опережающими темпами.
— Созданная инженерная инфраструктура позволит возводить комфортные для жизни микрорайоны быстрее и без дополнительной нагрузки на застройщиков, — подчеркнул Андрей Назаров.