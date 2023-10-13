Выступление «Ночных снайперов» в Уфе под угрозой срыва

К слову, во время заседания Госсобрания Марий-Эл поднял этот вопрос один из депутатов. В частности, он припомнил о выступлениях Дианы Арбениной 2014 и 2016 годов, во время которых она высказала свою позицию в отношении ситуации на Украине. Сейчас же возмущения депутата вызвало то, что Арбенина «посвятила песню армии Израиля».