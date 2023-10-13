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Выступление «Ночных снайперов» в Уфе под угрозой срыва

Выступление «Ночных снайперов» в Уфе под угрозой срыва

13 октября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Ранее концерт группы был отменен в Йошкар-Оле.

Тур музыкальной группы «Ночные снайперы» под угрозой отмены. На данный момент выступление уже отменено в Йошкар-Оле, об этом сообщил министр культурыпечати и по делам национальностей Марий Эл.

К слову, во время заседания Госсобрания Марий-Эл поднял этот вопрос один из депутатов. В частности, он припомнил о выступлениях Дианы Арбениной 2014 и 2016 годов, во время которых она высказала свою позицию в отношении ситуации на Украине. Сейчас же возмущения депутата вызвало то, что Арбенина «посвятила песню армии Израиля».

Между тем, в своих социальных сетях лидер группы Диана Арбенина сообщила, что решение об отмене концерта она приравнивает к недостойному поведению и диверсии.

— Только узнала о том, что власти республики Марий Эл сорвали нам концерт в Йошкар-Оле. Прекрасный город, мечтала вернуться и показать своим друзьям его. Так вот этот сорванный концерт, эту отмену властью республики Марий Эл я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и, который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно. Прекрасная республика, а вот люди как-то странно себя ведут, — сообщила Диана Арбенина в своих социальных сетях.

Отметим, что в списке городов тура также числится и Уфа — выступление должно состояться в конце октября.

#Элина Сайфранова
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