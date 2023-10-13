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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Власти Уфы рассказали, могут ли призывника забрать в армию сразу из военкомата

Власти Уфы рассказали, могут ли призывника забрать в армию сразу из военкомата

13 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI
На данный момент парни призывного возраста должны приходить специальные комиссии.

Осенний призыв в России стартовал 1 октября и на данный момент парни призывного возраста проходят специальные комиссии. Далее те, кто будет признан годным к срочной службе отправится в армию.

Как заверяет пресс-служба администрации Уфы, призывников «пока еще никуда не забирали». Однако первая отправка из Уфы должна состояться «совсем скоро».

— Ни для кого не секрет, что школа молодого бойца начинается с железной дисциплины. Будущих защитников приучают к ней уже сейчас: даже к врачу — только по команде, — добавили в мэрии.
#Общество#Элина Сайфранова#Военнослужащий#Военная служба
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