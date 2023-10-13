Власти Уфы рассказали, могут ли призывника забрать в армию сразу из военкомата

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Осенний призыв в России стартовал 1 октября и на данный момент парни призывного возраста проходят специальные комиссии. Далее те, кто будет признан годным к срочной службе отправится в армию.
Как заверяет пресс-служба администрации Уфы, призывников «пока еще никуда не забирали». Однако первая отправка из Уфы должна состояться «совсем скоро».
— Ни для кого не секрет, что школа молодого бойца начинается с железной дисциплины. Будущих защитников приучают к ней уже сейчас: даже к врачу — только по команде, — добавили в мэрии.