В текущем году в России зафиксировано 3000 уникальных фейков

Истомин подчеркнул необходимость системного подхода к борьбе с фейками. Важно не только своевременно выявлять недостоверную информацию и реагировать на нее, но также обеспечить население полноценной информацией. Самая благоприятная почва для распространения фейков — отсутствие официальной информации или её недостаток. Очень важно использовать официальные источники для снятия тревоги и ответов на накопившиеся у граждан вопросы. Также прививать привычку проверять информацию перед принятием решений и умение критически мыслить.