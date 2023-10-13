В текущем году в России зафиксировано 3000 уникальных фейков

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В течение 2023 года было выявлено 3000 уникальных фейков и 8,4 миллиона случаев их распространения. Прогнозируется, что эти показатели вырастут до 4500 фейков и 15 миллионов случаев распространения в следующем году, пишет источник 56orb.ru.
По словам Истомина, пандемия COVID-19 стала периодом наибольшей активности в создании и распространении фейков. В то же время в России появляются антифейковые платформы и ресурсы, предоставляющие проверенную, официальную информацию, а также используются маркировка фейков и сервисы для их автоматического обнаружения. Однако создатели фейков также улучшают свои технологии.
Статистика показывает, что в 2023 году около 50% фейков распространялись через текстовые сообщения, в 30% случаев использовались фото- и видеоматериалы, не связанные с описываемыми событиями, 8% — через поддельные документы, а 0,1% — с использованием генерации голоса и технологии дипфейка. Прогнозируется, что с развитием нейросетей количество фейков последнего типа значительно вырастет.
Истомин подчеркнул необходимость системного подхода к борьбе с фейками. Важно не только своевременно выявлять недостоверную информацию и реагировать на нее, но также обеспечить население полноценной информацией. Самая благоприятная почва для распространения фейков — отсутствие официальной информации или её недостаток. Очень важно использовать официальные источники для снятия тревоги и ответов на накопившиеся у граждан вопросы. Также прививать привычку проверять информацию перед принятием решений и умение критически мыслить.
Гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подтвердил значимость технологического развития для борьбы с фейками. Он отметил, что была недооценка технологических аспектов, которые имеют двойственную природу. Кроме этого, он согласился с мнением, что дипфейки будут всё чаще применяться для дезинформации.