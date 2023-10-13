В России расширят ассортимент традиционных напитков

Специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии, который подготовил этот стандарт, сообщили, что его введение также будет способствовать увеличению конкурентоспособности продукции и сохранению традиционных видов напитков, а также решению проблемы замены импорта.