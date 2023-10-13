В России расширят ассортимент традиционных напитков

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По словам представителей Росстандарта, его целью является расширение ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье, а также разработка соответствующих требований к ним, пишет RT.
Специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии, который подготовил этот стандарт, сообщили, что его введение также будет способствовать увеличению конкурентоспособности продукции и сохранению традиционных видов напитков, а также решению проблемы замены импорта.
Согласно новым правилам, в составе напитков теперь допускается использование как спирта этилового ректифицированного, так и зерновых дистиллятов или их смеси.
Эти изменения позволят расширить ассортимент напитков на основе зерновых дистиллятов, которые в последнее время становятся все более популярными, отметили в институте.
Также в новой версии стандарта уточнены определения и технические требования для всех групп напитков.
Директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз добавил, что государство сейчас активно развивает внутренний рынок, включая национальные российские напитки.