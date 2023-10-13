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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:53

В России расширят ассортимент традиционных напитков

13 октября 2023, 07:51
С 1 января 2024 года начинает действовать новый стандарт ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия». Этот стандарт касается таких напитков, как самогон, сухарничек, хреновуха, березовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая.

По словам представителей Росстандарта, его целью является расширение ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье, а также разработка соответствующих требований к ним, пишет RT.

Специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии, который подготовил этот стандарт, сообщили, что его введение также будет способствовать увеличению конкурентоспособности продукции и сохранению традиционных видов напитков, а также решению проблемы замены импорта.

Согласно новым правилам, в составе напитков теперь допускается использование как спирта этилового ректифицированного, так и зерновых дистиллятов или их смеси.

Эти изменения позволят расширить ассортимент напитков на основе зерновых дистиллятов, которые в последнее время становятся все более популярными, отметили в институте.

Также в новой версии стандарта уточнены определения и технические требования для всех групп напитков.

Директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз добавил, что государство сейчас активно развивает внутренний рынок, включая национальные российские напитки.

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