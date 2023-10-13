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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Башкирии суд избрал меру пресечения матери, ударившей ножом годовалого ребенка

В Башкирии суд избрал меру пресечения матери, ударившей ножом годовалого ребенка

13 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении девушки, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего ребенка. Для неё была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря, сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ.
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Дети

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 октября в поселке Приютово Белебеевского района. В ту ночь обвиняемая вместе со своим сожителем расписала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в результате чего годовалый ребенок девушки проснулся и начал плакать. Услышав громкий плачь годовалого сына, обвиняемая ударила кухонным ножом по животу ребенка.

Ребенок остался жив лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. Отмечается, что в ходе судебного заседании обвиняемая не возражала против удовлетворения ходатайства следователя. Постановление в законную силу не вступило.

#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Алкоголь#Решение суда#Покушение#Азамат Нухов#Алкогольные напитки#Родители#Родительские права
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