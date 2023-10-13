В Башкирии суд избрал меру пресечения матери, ударившей ножом годовалого ребенка

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 октября в поселке Приютово Белебеевского района. В ту ночь обвиняемая вместе со своим сожителем расписала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в результате чего годовалый ребенок девушки проснулся и начал плакать. Услышав громкий плачь годовалого сына, обвиняемая ударила кухонным ножом по животу ребенка.