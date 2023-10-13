В Башкирии изменится система оплаты взносов на капремонт

Как пояснил региональный оператор, взнос на капремонт в платежном документе будет размещен отдельной строкой и с отдельным QR-кодом. Размер взноса, утвержденного региональным правительством, порядок и сроки оплаты остаются без изменений. Срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.