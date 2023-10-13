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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В ноябре в Башкирии взносы на капремонт включат в единую платежку

В Башкирии изменится система оплаты взносов на капремонт

13 октября 2023, 09:54
Фото: 1MI

В ноябре в Башкирии взносы на капремонт включат в единую платежку

Нововведение не затронет лишь один населенный пункт в республике, сообщает регоператор

Начиная с ноября текущего года квитанции на капитальный ремонт за октябрь будут включены в единый платежный документ. Нововведение коснется всех городов и муниципалитетов республики, кроме Уфы.

Как пояснил региональный оператор, взнос на капремонт в платежном документе будет размещен отдельной строкой и с отдельным QR-кодом. Размер взноса, утвержденного региональным правительством, порядок и сроки оплаты остаются без изменений. Срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

#Общество#ЖКХ#Коммунальные услуги#Капремонт жилья#Капремонт#Тарифы ЖКХ#Азамат Нухов#Коммуналка
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