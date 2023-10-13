Услуги связи вернули на южные Курильские острова с помощью «Ростелекома»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Оказание услуг связи на Южных Курилах сейчас возобновлено по временной схеме. Оператор ПАО «Ростелеком» при поддержке правительства Сахалинской области организовал доступ для островитян с помощью уцелевших жил кабеля. Работы провели в ночь с 11 на 12 октября.
«Пользователи снова получили доступ ко всем необходимым сервисам, включая интернет и телефонию», — пояснил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
По предварительным данным, место повреждения кабеля находилось в 5 км от берега Кунашира. Правоохранительные органы уже начали расследование причин аварии. Для резервного обеспечения связи дополнительно ПАО «Ростелеком» выделило спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с — его задействуют в случае возникновения перебоев со связью. Операторы мобильной связи также активно работают над организацией собственных резервных каналов через спутник.
О проблеме стало известно 7 октября. Из-за повреждения подводного кабеля между Кунаширом и Итурупом Южно-Курильский район остался без связи. Минцифры РФ оказывает поддержку в организации восстановительных работ на поврежденном участке подводного кабеля, чтобы как можно скорее вернуть полноценное функционирование связи на южных Курильских островах.