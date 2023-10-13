Скандал с чиновницей, избиение школьницы на уроке в Башкирии и нападение медведя

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
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Updated Сегодня, 15:26
В начале этой неделе в центре скандала оказалась глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак. Причиной тому послужил ее профиль в запрещенной социальной сети Instagram (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены). Глава Роспотребнадзора активно вела свой аккаунт и регулярно выпускала короткие и полезные ролики. Однако такая активность понравилась не всем. Так, общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой пояснить, почему глава Роспотребнадзора ведет страничку в признанной экстремистской социальной сети. Прокуратура в свою очередь объявила Казак официальное предостережение.
Лилю Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) этапировали из уфимского СИЗО № 1 в дюртюлинское СИЗО № 5. Адвокат Рамиль Гизатуллин отмечает, что сделали это накануне рассмотрения Верховным Судом ее апелляционной жалобы. Рассмотрение было назначено на 16 октября. В жалобе, поданной им начальнику учреждения, адвокат заявил, что перевод в Дюртюли нарушает права Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы.
Лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. На данный момент музыкант проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря. В связи с этим ДДТ переносят концерты в рамках тура, который должен был стартовать в октябре, переносят на следующий год.
В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах. Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло изменения в правила противопожарного режима, которые теперь запрещают использование вейпов в общественных местах. Новые правила распространяются на различные учреждения и объекты, включая склады, транспортные средства, торговые площадки, медицинские учреждения, школы и детские сады.
В Кармаскалинском районе двое одиннадцатилетних детей избили одноклассницу после перепалки. Об этом сообщила мать девочки в социальных сетях. По её словам, никто не смог помешать ужасному событию, в момент потасовки учительницы не было в классе. Итог — ушибы, травмы селезёнки и поджелудочной, реанимация. Сейчас случаем занимаются прокуратура и следственный комитет. Заведено уголовное дело.
В Уфе открылся «недолюбленный» властями сад им. Аксакова. Он был на реконструкции больше полугода: власти обещали построить там скейтпарк и амфитеатр. И вот место вновь открылось для гостей. Mkset решил выяснить и сравнить, как изменился сад, обновление которого обошлось в четверть миллиарда рублей.
В пятницу утром в центре села Петровское Ишимбайского района на женщину напала медведица. К счастью, местная жительница осталась жива. Так, со сломанной рукой и оцарапаной спиной женщина была госпитализирована в Ишимбайскую ЦРБ.
В Минэкологии РБ отчитались, что медведицу нашли и застрелили. Дикое животное вместе с медвежатами бродила по селу. Потомство погибшей медведицы передадут на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».