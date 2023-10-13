Скандал с чиновницей, избиение школьницы на уроке в Башкирии и нападение медведя

В начале этой неделе в центре скандала оказалась глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак. Причиной тому послужил ее профиль в запрещенной социальной сети Instagram (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены). Глава Роспотребнадзора активно вела свой аккаунт и регулярно выпускала короткие и полезные ролики. Однако такая активность понравилась не всем. Так, общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой пояснить, почему глава Роспотребнадзора ведет страничку в признанной экстремистской социальной сети. Прокуратура в свою очередь объявила Казак официальное предостережение.