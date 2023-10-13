РЭО: Объект обращения с ТКО под Тулой будет перерабатывать 362 000 тонн отходов

Егоров заявил, что комплекс будет полезен не только для области, но и для страны в целом. Он сообщил, что на этом объекте внедрена самая современная технология по утилизации отходов и новейший метод извлечения вторичного сырья из ТКО. Комплекс поможет снизить объёмы захоронения отходов на полигонах.