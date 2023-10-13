РЭО: Объект обращения с ТКО под Тулой будет перерабатывать 362 000 тонн отходов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Буцаев отметил, что строительство идет без нарушения графика. При этом после запуска комплекса в области в 5 раз увеличится показатель утилизации ТКО. Также это приблизит выполнение показателей нацпроекта «Экология» по региону. Он рассказал, что тульский комплекс входит число топовых российских объектов, возводимых при поддержке Российского экологического оператора, пишут novostivolgograda.ru.
Также руководитель РЭО акцентировал внимание на перспективности объекта благодаря его высокотехнологичности. В этом плане он может служить примером для отечественной инфраструктуры обращения с ТКО.
Тульский КПО сможет обрабатывать 480 000 тонн ТКО в год и утилизировать 362 000 тонн мусора в год.
12 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание с генеральным директором РЭО.
Егоров заявил, что комплекс будет полезен не только для области, но и для страны в целом. Он сообщил, что на этом объекте внедрена самая современная технология по утилизации отходов и новейший метод извлечения вторичного сырья из ТКО. Комплекс поможет снизить объёмы захоронения отходов на полигонах.
Денис Буцаев, в свою очередь, поблагодарил Алексея Дюмина и правительство региона за взаимодействие при реализации нацпроекта «Экология». Также он рассказал, что возведение трёх объектов обращения с ТКО поможет выполнить целевые показатели нацпроекта.
Он напомнил, что Российский экологический оператор и администрация Тульской области совместно работали над реконструкцией полигона ТКО в Дубенском районе, которая завершилась в мае. Там введены в эксплуатацию объекты обработки мощностью 420 000 тонн и утилизации мощностью 70 000 тонн.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что ППК «РЭО» предоставила финансирование в размере 261,9 млн рублей для реализации этого проекта.