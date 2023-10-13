Предостережение из-за срыва ремонта дорог в Уфе объявлено «Башкиравтодор»

Ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. Генеральным подрядчиком строительства объекта является ООО «Уралмостострой». Дело в том, что при обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.