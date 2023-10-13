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Предостережение из-за срыва ремонта дорог в Уфе объявлено «Башкиравтодор»

Предостережение из-за срыва ремонта дорог в Уфе объявлено «Башкиравтодор»

13 октября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Прокуратура осталась недовольна ходом работ на улицах Высотной и Академика Ураксина.

Прокуратура Башкирии объявила предостережение гендиректору «Башкиравтодор» из-за срыва ремонта дорог в Уфе. Речь идет о строительстве улиц Высотной и Академика Ураксина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомтсва, работы ведутся с отставанием графика, а площадка не укомплектована рабочими бригадами и техникой.

Ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. Генеральным подрядчиком строительства объекта является ООО «Уралмостострой». Дело в том, что при обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.

#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Строительство и ремонт дорог
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