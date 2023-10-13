Предостережение из-за срыва ремонта дорог в Уфе объявлено «Башкиравтодор»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Прокуратура Башкирии объявила предостережение гендиректору «Башкиравтодор» из-за срыва ремонта дорог в Уфе. Речь идет о строительстве улиц Высотной и Академика Ураксина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомтсва, работы ведутся с отставанием графика, а площадка не укомплектована рабочими бригадами и техникой.
Ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. Генеральным подрядчиком строительства объекта является ООО «Уралмостострой». Дело в том, что при обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.