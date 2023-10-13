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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Порноактрису из Башкирии обманули на деньги

Порноактриса из Башкирии вызвала полицию прямо во время съемок фильма

13 октября 2023, 12:24
Фото: 1MI

Порноактрису из Башкирии обманули на деньги

Девушке не заплатили за съемки фильма для взрослых, сообщает телеграм-канал Baza.

В Москве 25-летней уроженке Башкирии Эльвире пришлось вызвать полицию на съемки фильма для взрослых. Дело в том, что девушке не выплатили гонорар. Как сообщает телеграм-канал Baza, прибывшие в квартиру на Ходынском бульваре сотрудники полиции обнаружили саму Эльвиру и еще двух мужчин.

Сотрудникам девушка сообщила, что свою часть работы она выполнила, однако общанные деньги ей не заплатили. Оперативники проверили камеры и убедились, что Эльвира не врет — на флешках была свежая запись фильма с девушкой в главной роли.

Так, всех участников съемочной группы забрали в отдел полиции, а по делу начали проверку.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#18+
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