Порноактриса из Башкирии вызвала полицию прямо во время съемок фильма

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Москве 25-летней уроженке Башкирии Эльвире пришлось вызвать полицию на съемки фильма для взрослых. Дело в том, что девушке не выплатили гонорар. Как сообщает телеграм-канал Baza, прибывшие в квартиру на Ходынском бульваре сотрудники полиции обнаружили саму Эльвиру и еще двух мужчин.
Сотрудникам девушка сообщила, что свою часть работы она выполнила, однако общанные деньги ей не заплатили. Оперативники проверили камеры и убедились, что Эльвира не врет — на флешках была свежая запись фильма с девушкой в главной роли.
Так, всех участников съемочной группы забрали в отдел полиции, а по делу начали проверку.