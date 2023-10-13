Порноактриса из Башкирии вызвала полицию прямо во время съемок фильма

В Москве 25-летней уроженке Башкирии Эльвире пришлось вызвать полицию на съемки фильма для взрослых. Дело в том, что девушке не выплатили гонорар. Как сообщает телеграм-канал Baza, прибывшие в квартиру на Ходынском бульваре сотрудники полиции обнаружили саму Эльвиру и еще двух мужчин.