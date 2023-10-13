Помощь в строительстве мечети Ар-Рахим в Уфе предложили Катар и Арабские Эмираты

Со слов Биргалина, на данный момент ДУБ РБ судится с бывшим генподрядчиком — компанией «Алтын Курай». В то же время проект строительства восстанавливается и корректируется, а сам объект проходит экспертизу. Строительство начнется уже после завершения этих этапов.