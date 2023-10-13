Помощь в строительстве мечети Ар-Рахим в Уфе предложили Катар и Арабские Эмираты

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Стало известно, что Катар и Арабские Эмираты готовы финансировать достройку мечети Ар-Рахим в Уфе. Об этом сообщил председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин в интервью главе комиссии Общественной палаты республики по инфраструктурному и территориальному развитию Розе Хузиной.
В частности, предложение о финансовой поддержке в разговоре с Айнуром Биргалиным упомянул посол Катара.
— Эмираты тоже готовы финансировать. Но данный момент, я надеюсь, что глава региона взялся за этот вопрос, мы эту часть продвинем. Тогда уже можно будет и софинансировать, и другое что-то сделать. Пока основной толчок нам самим сделать, — считает Айнур Биргалин.
Со слов Биргалина, на данный момент ДУБ РБ судится с бывшим генподрядчиком — компанией «Алтын Курай». В то же время проект строительства восстанавливается и корректируется, а сам объект проходит экспертизу. Строительство начнется уже после завершения этих этапов.
Ранее Айнур Биргалин сообщал, что при лучшем раскладе мечеть могут достроить и ввести в эксплуатацию в 2027-28 годах. Для завершения строительства необходимо еще 3 миллиарда рублей.