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Помощь в строительстве мечети Ар-Рахим в Уфе предложили Катар и Арабские Эмираты

Помощь в строительстве мечети Ар-Рахим в Уфе предложили Катар и Арабские Эмираты

13 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Стало известно, что Катар и Арабские Эмираты готовы финансировать достройку мечети Ар-Рахим в Уфе. Об этом сообщил председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин в интервью главе комиссии Общественной палаты республики по инфраструктурному и территориальному развитию Розе Хузиной.

В частности, предложение о финансовой поддержке в разговоре с Айнуром Биргалиным упомянул посол Катара.

— Эмираты тоже готовы финансировать. Но данный момент, я надеюсь, что глава региона взялся за этот вопрос, мы эту часть продвинем. Тогда уже можно будет и софинансировать, и другое что-то сделать. Пока основной толчок нам самим сделать, — считает Айнур Биргалин.

Со слов Биргалина, на данный момент ДУБ РБ судится с бывшим генподрядчиком — компанией «Алтын Курай». В то же время проект строительства восстанавливается и корректируется, а сам объект проходит экспертизу. Строительство начнется уже после завершения этих этапов.

Ранее Айнур Биргалин сообщал, что при лучшем раскладе мечеть могут достроить и ввести в эксплуатацию в 2027-28 годах. Для завершения строительства необходимо еще 3 миллиарда рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Мечеть#Мечеть Ар-Рахим
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