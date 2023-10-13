Покупатели магазинов «Пятёрочка» смогут стать участниками акции «Пятница на миллион»

Принять участие в акции очень просто: нужно только совершить покупку на сумму свыше 300 рублей до 2 ноября в любом магазине «Пятёрочка», а затем зарегистрировать чек на сайте 5ka-million.ru. После регистрации участник получит доступ к личному кабинету, где можно будет следить за обновлениями и ходом акции, а также узнать о статусе розыгрыша призов.