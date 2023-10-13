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Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Покупатели магазинов «Пятёрочка» смогут стать участниками акции «Пятница на миллион»

Покупатели магазинов «Пятёрочка» смогут стать участниками акции «Пятница на миллион»

13 октября 2023, 13:27
Фото: Торговая сеть "Пятёрочка"
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С 9 октября по 3 ноября торговая сеть «Пятёрочка» проводит акцию под названием «Пятница на миллион». В рамках этой акции компания планирует разыграть главный приз в размере 1 000 000 рублей и другие ценные призы, такие как бытовая техника и промокоды от сервиса доставки.

Принять участие в акции очень просто: нужно только совершить покупку на сумму свыше 300 рублей до 2 ноября в любом магазине «Пятёрочка», а затем зарегистрировать чек на сайте 5ka-million.ru. После регистрации участник получит доступ к личному кабинету, где можно будет следить за обновлениями и ходом акции, а также узнать о статусе розыгрыша призов.

В рамках акции известная актриса и телеведущая Светлана Пермякова стала ярким лицом акции. Её голос будет звучать в радиороликах, звучащих во всех магазинах сети. Она расскажет о том, что любовь к сладостям и колбасе может принести ценные призы или даже миллион рублей.

Каждую неделю будут определяться победители, которые получат такие призы, как фен, электрогриль, отпариватель, робот-пылесос или кофемашина. Главный приз — 1 миллион рублей будет разыгран в последний день акции, 3 ноября.

Также каждую неделю определяться 50 счастливчиков, которые получат специальные промокоды от сервиса доставки «Пятёрочка» и смогут заказывать товары на дом со скидкой.

Акция «Пятница на миллион» проводится во всех магазинах «Пятёрочка» в Республике Башкортостан.

Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 5ka-million.ru

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