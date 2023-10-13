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Updated Сегодня, 10:51

Штаб добровольцев Башкирии опроверг о наборе контрактников в ЧВК

«Отношения не имеет»: штаб добровольцев РБ сделал заявление о наборе военных в ЧВК

13 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI

Штаб добровольцев Башкирии опроверг о наборе контрактников в ЧВК

В рекламе некой частной военной компании оказался указан адрес регионального Штаба добровольцев.

Штаб добровольцев РБ публикует официальное опровержение информации о том, что через него осуществляется набор в некое «ЧВК Уфа». Так, ранее по городу распространились рекламные буклеты о якобы наборе военнослужащих для «наведения порядка и укрепления города Соледар». Согласно тексту объявления, военнослужащим предлагается оклад в 220 тысяч рублей и 50 тысяч сверху при отъезде. Адресом набора была указана улица Айская, 63, где сейчас располагается Центральный штаб формирования добровольческих отрядов.

В свою очередь, штаб в своем заявлении подчеркивает, что не занимается набором военнослужащих в ЧВК «Уфа» и не имеет никакого отношения к данной рекламной кампании.

— Центральный штаб совместно с Башвоенкоматом, отделом по контрактной службе МО и муниципалитетами республики проводит работу по укомплектованию добровольцев на контрактную службу Министерства обороны РФ и доукомплектованию именных подразделений, — заявили в штабе.
#Общество#Азамат Нухов
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