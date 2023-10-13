«Обидчица» блогерши Башкирская домохозяйка впервые прокомментировала скандал

Спустя какое-то время блогерша Башкирская домохозяйка вышла в сториз и разрыдалась на полумиллионную аудиторию, рассказав о том, что из-за поста Уметбаевой, который растиражировали региональные СМИ, ей начали поступать звонки и сообщения с угрозами.