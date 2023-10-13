«Обидчица» блогерши Башкирская домохозяйка впервые прокомментировала скандал

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Журналистка Рита Уметбаева публично извинилась перед блогершей Миляушой Шахлисламовой, более известной как «Башкирская домохозяйка». Ранее в своих соцсетях Уметбаева выложила пост, в котором прокомментировала один из недавних юмористических скетчей блогерши.
— Башкирская Домохозяйка кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше. Я удивляюсь, когда люди ставят более семи тысяч лайков, хвалят и радуются. Что это, друзья? Вы смеетесь над грудью матерей, которые кормили каждого из вас? Издеваетесь над женским телом? Юмор должен быть смешным. Скучаю по временам, когда в обществе была высокая культура, — цитируют удаленный пост Уметбаевой интернет-издание «Круг».
Спустя какое-то время блогерша Башкирская домохозяйка вышла в сториз и разрыдалась на полумиллионную аудиторию, рассказав о том, что из-за поста Уметбаевой, который растиражировали региональные СМИ, ей начали поступать звонки и сообщения с угрозами.
— И сразу все люди начали требовать удалить свой ник, слово «башкирская». Я так понимаю, телеканалы и журналы, вы к этому стремились? Мой директ заполнен сообщениями, чтобы я убрала слово «башкирская». Столько грязных слов я услышала, откуда эта грязь у вас? Я пока не буду выходить в эфир. У меня нет сил, — написала женщина на своей странице.
Сложившаяся ситуация вызвала бурную реакцию как среди подписчиков Шайхлисламовой, так и Уметбаевой. Последняя вскоре после этого удалила свой пост. Сегодня же она прокомментировала ситуацию на своей странице в соцсетях.
— Я не думала, что мой пост в соцсетях, в котором я выражаю свое личное мнение, может вызвать такой резонанс у башкирской общественности. И уж тем более не могла представить, что после него начнется травля Башкирской домохозяйки и меня, оскорбления, угрозы и т. д. Самое страшное в этой ситуации, что хейтят и даже угрожают физической расправой наши башкирские мужчины! Я бы попросила представителей сильного пола (если, конечно, они уважают себя) успокоиться и прекратить проявлять агрессию в мой адрес и в адрес Миляуши. Именно по этой причине я вчера была вынуждена удалить свой пост. К сожалению, эта нелицеприятная ситуация открыто показала, что в нашем обществе конструктивный диалог невозможен, — написала Уметбаева.
Также Уметбаева опубликовала пост на башкирском языке, где принесла свои извинения Шайхлисламовой.
— После поста о Миляуше многие начали писать ей и мне угрозы и оскорбления. В чем только меня не обвиняют. Будто бы я подстрекала против неё. Но я слово не говорила о том, чтобы «закрыть» башкирскую домохозяйку. Кто угрожает ей? Понятно, что на меня нападают хейтеры. Значит, в этой жизни никому ничего нельзя сказать! Оскорблять и говорить, что нужно выгнать Миляушу из страны — это ужасно. Вывод — каждый продолжает свое дело. Башкирская домохозяйка делает ещё более содержательный контент. Но если из-за моего поста миляуше что-то угрожает, если он её довёл до слез, то прошу прощения, — извинилась Уметбаева.