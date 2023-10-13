Кричала о помощи: жительница Башкирии рассказала подробности о нападении медведя

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сегодня утром, 13 октября, в центре села Петровское Ишимбайского района на женщину напала медведица. К счастью, местная жительница осталась жива.
Так, со сломанной рукой и оцарапаной спиной женщина была госпитализирована в Ишимбайскую ЦРБ. Как рассказала сама выжившая в интервью телеканалу «Селем», медведица встала во весь рост и ударила ее по голове.
— Я подумала, что это собака большая. Потом смотрю вов есь рост — медведь. Встал на лапы и стукнул мне по голове, потом в руку. Я упала и начала кричать и сумкой стукнула. Тут мужики начали кричать и свистеть. Тут же она убежала, как я стукнула, — рассказывает женщина.
Ранее в Минэкологии РБ отчитались, что медведицу нашли и застрелили. Дикое животное вместе с медвежатами бродила по селу. Потомство погибшей медведицы передадут на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».