Губернатор Московской области Воробьев сообщил о решении проблем дольщиков в регионе

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По словам губернатора, еще недавно проблема обманутых дольщиков в регионе была одной из самых актуальных. Он напомнил, что глава государства поручил до конца текущего года помочь всем, кто остался без жилья из-за недобросовестности застройщика. Российское правительство в этом вопросе поддержало регион. На сегодняшний день проблему жилья осталось решить 8400 дольщикам. Речь идет о 193 домах в двадцати восьми округах, пишет mosregtoday.ru.
Гражданам, которые вложились в жилье в ЖК «Белые Росы» в Котельниках, начали выдавать ключи. Отметим, что комплекс начали строить еще в 2013 году. Он включает в себя четыре монолитных корпуса, высота которых — от двадцати двух до двадцати четырех этажей. Строительство планировали завершить в течение двух лет. Застройщиком выступила компания «Стройкомфорт». Однако из-за финансовых проблем стройку остановили. В апреле 2021 года дома были переданы Фонду защиты прав дольщиков МО. Объект был достроен и сдан только в августе 2023 года.
Почти восемьсот жителей наконец-то дождались момента получения ключей. Уже в ближайшее время все семьи смогут отметить новоселье, сказал Воробьев.
В прошлом году в регионе должны были выплатить компенсации или выдать ключи от квартир 14 700 жителям. В результате план был перевыполнен, и свои права восстановили 16 400 человек. Губернатор области в своем обращении в июне 2023 года уточнил, что сейчас в работе еще 12 000 дольщиков. Среди них есть те, кто ожидает квартиры от «Урбан Групп». На сегодня этот вопрос полностью закрыт. Права 16 500 дольщиков по шестидесяти пяти многоквартирным домам восстановлены.
По словам Воробьева, существуют разные инструменты решения проблем граждан, вложившихся в долевое строительство. Среди этих механизмов — дострой привлеченными инвесторами, предоставление ими квартир, а также финансирование и завершение работ застройщиками. Губернатор отметил, что власти региона помогают с получением технических условий. Речь идет о строительстве дорог, инженерных сетей и других моментах. Еще один инструмент — помощь через региональный и федеральный фонды, что также предполагает достройку объектов или выплату компенсации за жилье в соответствии с его рыночной стоимостью.