Губернатор Московской области Воробьев сообщил о решении проблем дольщиков в регионе

Гражданам, которые вложились в жилье в ЖК «Белые Росы» в Котельниках, начали выдавать ключи. Отметим, что комплекс начали строить еще в 2013 году. Он включает в себя четыре монолитных корпуса, высота которых — от двадцати двух до двадцати четырех этажей. Строительство планировали завершить в течение двух лет. Застройщиком выступила компания «Стройкомфорт». Однако из-за финансовых проблем стройку остановили. В апреле 2021 года дома были переданы Фонду защиты прав дольщиков МО. Объект был достроен и сдан только в августе 2023 года.