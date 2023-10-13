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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Башкирии в выходные похолодает до -2 гладусов

Дождь со снегом и похолодание до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

13 октября 2023, 03:52
Фото: 1MI

В Башкирии в выходные похолодает до -2 гладусов

Данные прогноза погода по республике на ближайшие три дня публикует Башгидрометцентр.

Так, в пятницу, 13 октября, в ночное и утреннее время по республике пройдут дожди, в том числе — со снегом. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -2, +3°, днем столбики термометров покажут в среднем +4, +9°.

В выходные будет чуть теплее. В субботу, 14 октября, температура воздуха ночью составит 0, +5°, днем +6, +11°. Местами по республике вновь пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В воскресенье, 15 октября, также ожидаются осадки, направление и скорость ветра не изменятся. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +9, +14°.

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