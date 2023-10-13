Дождь со снегом и похолодание до -2°: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

Так, в пятницу, 13 октября, в ночное и утреннее время по республике пройдут дожди, в том числе — со снегом. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -2, +3°, днем столбики термометров покажут в среднем +4, +9°.