Блогерша из Башкирии разрыдалась перед полумиллионом подписчиков: что случилось

Известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхлисламова, более известная в соцсетях как Башкирская домохозяйка, рассказала о травле со стороны СМИ. Вечером 12 октября она опубликовала ряд видео в Instagram (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены), где не скрывая эмоций, рассказала о случившемся.