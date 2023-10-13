Блогерша из Башкирии разрыдалась перед полумиллионом подписчиков: что случилось

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхлисламова, более известная в соцсетях как Башкирская домохозяйка, рассказала о травле со стороны СМИ. Вечером 12 октября она опубликовала ряд видео в Instagram (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены), где не скрывая эмоций, рассказала о случившемся.
По словам Шайхлисламовой, известный региональный телеканал выложил в свои соцсети пост, осуждающий деятельность блогерши, впоследствии этот пост якобы растиражировали другие СМИ. Далее на блогершу посыпались гневные комментарии и угрозы. Шайхлисламовой и её мужу якобы начали писать и звонить неизвестные люди с требованием удалить свой блог и убрать из названия слово «башкирская».
— Из-за того, что вам не нравится мой юмор писать мне такие гадости и звонить с угрозами вы считаете, что вы нормальные? — пишет блогерша.
Как предполагает сама Шайхлисламова, все это было некой заранее спланированной акцией, потому что «вдруг решили все СМИ Башкортостана выложить такие посты в один день».
— И сразу все люди начали требовать удалить свой ник, слово «башкирская». Я так понимаю, телеканалы и журналы, вы к этому стремились? Мой директ заполнен сообщениями, чтобы я убрала слово «башкирская». Столько грязных слов я услышала, откуда эта грязь у вас? Я пока не буду выходить в эфир. У меня нет сил, — написала женщина на своей странице.
Ранее Стало известно, что Миляушу Шайхлисламову пригласили в налоговую. По словам «башкирской домохозяйки», в налоговой также поинтересовались про ее доход с рекламы и куда идут перечисления. В итоге женщина посоветовала подписчикам «оформляться самозанятыми или покупать патент, платить налоги и спать спокойно».